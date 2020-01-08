Konya SMMMO'da bilgilendirme semineri

08.01.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:36

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)'nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetleri, '7194 sayılı kanunla vergi mevzuatında yapılan güncel değişiklikler' bilgilendirme semineriyle devam etti.



Seminerin açılış konuşmasını yapan Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, bilgi teknolojisinde yaşanan gelişmelerin birçok alanda gelişme hızını artırdığını, aynı zamanda dijital hizmet sunan şirketlerin ticari faaliyette bulunmasına da imkan tanıdığını söyledi. Bu durumdan dolayı 7194 sayılı kanunda dikkat çeken en önemli hususun dijital hizmet vergisi olduğunu ifade eden Başkan Erdal, "Ayrıca 7194 sayılı kanunla birlikte Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi adı altında üç yeni vergi daha ihdas edilmiştir. Alt başlıklar olarak bahsedecek olursak, Gelir Vergisi Tarifesinin değiştirilmesi, yıllık 500 bin lira üzerinde ücret elde edenlerin beyanname vermesi, belirli bir tutarda taşıma bedelinin gelir vergisinden istisna tutulması, binek otomobillerin giderlerine kısıtlama getirilmesi, vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulaması, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemeler, kanun yolundan vazgeçme seçeneği, izaha davette sürelerin 30 güne çıkarılması ve Değerli Konut Vergisi gibi birçok önemli konu başlığını bugün detaylı şekilde seminerimizde ele alacağız. 2019 yılının son yarısında birçok eğitim ve sosyal faaliyete oda kurullarımızla birlikte imza attık. 2020 yılında da bu faaliyetlerimiz aralıksız devam edecek. Daha önce yapılmamış olan bağımlı meslektaşlarımızla istişare çalıştayı, haksız rekabet çalıştayı, odamızda yapacağımız dijital yenilikler ve meslektaşlarımıza yönelik sosyal faaliyetler gibi birçok faaliyetimizi siz değerli meslektaşlarımızın katılımıyla gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA