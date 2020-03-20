Konya SMMMO Başkanı Erdal: "Yaşam hakkı mali müşavirler için de geçerlidir" Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, korona virüs salgını sebebiyle beyan ve bildirimler de herhangi bir uzamanın olmaması sebebiyle meslek camiasının risk altında bulunduğunu söyledi.

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, korona virüs salgını sebebiyle beyan ve bildirimler de herhangi bir uzamanın olmaması sebebiyle meslek camiasının risk altında bulunduğunu söyledi.

Abdil Erdal yaptığı açıklamada, korona virüs salgını sebebiyle gündelik yaşamın durma noktasına geldiğini, her türlü iletişim mecrasında evde kal çağrıları yapıldığını hatırlatarak, ancak beyan ve bildirimlerde herhangi bir uzama olmadığı için meslektaşlarının yüksek risk altında çalıştığını dile getirdi.

Erdal, "Defter kayıtlarına esas olan evraklar ise müşterinin kendisi, elemanı veya büro çalışanlarımızca toplanarak ofislere getirilmektedir. Bütün sektörlerin fatura ve mali evrakları muhasebe bürolarında toplanıyor. Ülkemizde riskin en yüksek seviyede olduğu bugünlerde, tahsil edilecek tüm vergilerin hesaplanmasına temel oluşturan mali belgelerin sağlıklı bir şekilde toplanması, yerinde veya muhasebe bürolarında kayıt edilmesi ve beyannamelerin hazırlanması hem doğru değil hem de imkansızdır. Bugün yalnızca meslek camiamız değil aileleri, çalışanları ve hizmet sunduğumuz toplumun tüm kesimleri büyük risk altındadır. Bu doğrultu da meslektaşlarımızın da yaşam hakkının olduğunun unutulmayarak beyan ve bildirimler de belirli bir süre erteleme yapılması gerekmektedir" dedi.

Beyan ve bildirimlerde uzatılma talebinin TÜRMOB ve Odalar tarafından ortak bir bildiriyle de dile getirildiğini belirten Abdil Erdal, "Üst birliğimiz TÜRMOB ve Konya SMMM Odamızın da dahil olduğu Türkiye geneli 77 SMMM Odası ortaklaşa bildiri yayınlayarak beyanların uzatılması talebimizi yineledik. Yaşam hakkının riske edilmemesi konusunda haklı taleplerimizin dikkate alınmasını istiyoruz. Bu nedenle Mart ayı içinde verilmesi gereken tüm beyan ve bildirim sürelerinin ertelenmesini ve mücbir sebep halinin kabulünü, aylık prim ve hizmet belgelerinin ertelenmesini, e-Defter beratlarının yüklenme süresinin ertelenmesini, vergi incelemelerinin ertelenmesini, bu süreçte yaşanacak tahsilat sıkıntıları göz önüne alındığında, iş dünyasına sağlanan destekler kapsamına biz muhasebe meslek mensuplarının da dahil edilmesini istiyoruz. Çok geç olmadan sesimize kulak verilmesini talep ediyoruz. Çünkü asıl olan yaşam hakkıdır" şeklinde konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA