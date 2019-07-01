Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal: "Mali tatilin ismiyle içeriği aynı olmalı"

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Abdil Erdal, gerçek manada yararlanamadıkları mali tatilin ismiyle içeriğinin aynı olması gerektiğini söyledi.

Konya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında uygulanan mali tatilin başladığını ancak bu tatilden meslek mensuplarının yararlanamadığını dile getirdi. Erdal, "Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde (21 Temmuz ila 25 Temmuz tarihleri arası) biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün (25 Temmuz - Perşembe) mesai saati bitiminde sona erecektir. Dolayısıyla bu yıl KDV ve muhtasar gibi beyannamelerde herhangi bir uzama söz konusu olmayacak ve 26 Temmuz 2019 tarihinde beyan ve ödemeler gerçekleştirilecektir. Sadece Haziran 2019 Aylık prim ve hizmet belgesinin (SGK Aylık Bildirgesi) verilme süresi 25 Temmuz 2019 tarihine uzamaktadır" şeklinde konuştu.

"Beyannameler bir ay ertelenmeli"

Mali tatilin ismiyle içeriğinin aynı olması gerektiğini belirten Abdil Erdal sözlerini şöyle sürdürdü; "Meslek camiası olarak mevcut haliyle mali tatilden gerçek anlamda faydalanamıyoruz ve normal zamanda yaptığımız işleri beyan sürelerinde uzama olmadığı için tatil içerisinde de yapmaya devam ediyoruz. Gerçek anlamda faydalı bir mali tatil olabilmesi için Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname bildirimlerinin yani Haziran ve Temmuz aylarına ait olan beyannamelerin Ağustos ayında verilmesi gerekmektedir. Böylece ismiyle içeriği uyumlu daha yaşanılabilir bir şekle sahip mali tatil sağlanacaktır." - KONYA

Kaynak: İHA