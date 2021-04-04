Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması
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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu'ndan bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki Açıklaması

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, milletin kendi iradesine sahip çıkabilecek olgunluk ve kararlılıkta olduğu vurgulandı.

Millet iradesini önemseyen kuruluşlar olarak bu türden açıklama ve hezeyanların, şiddetle telin edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devirleri kapanmış, dönemleri bitmiş ve milletin maşeri vicdanında hiç de iyi biçimde anılmayan bu çevreler ve destekçileri bilmelidir ki Montrö Sözleşmesi ve Kanal İstanbul projesi üzerinden vurmaya çalıştıkları milli irade ve TSK üzerinden yöneltmeye çalıştıkları haince saldırılara artık kimse prim vermiyor. Çok şükür bugün milletinin derdiyle dertlenen milli irade temsilcileri ve yine milletiyle beraber olan ve onun değerlerini değeri olarak gören bir TSK mevcut. Malum çevrelerin hazımsızlığı bundandır. Milletin makamları, mevkileri ve kurumları aslına dönmüşlerdir. Sicillerini iyi bildiğimiz bu kesimlerin milletin karşısına utanmadan, sıkılmadan, cüretkar biçimde çıkmaları asla affedilemez."

Darbe heveslilerinin kendi elleriyle, kendilerine sağladıkları ayrıcalıklı emeklilik hayatlarını sürdürmekteyken "tabiatlarının gereğini" yaptığı vurgulanan açıklamada, sistemden ve kurumlarından rahatsız olan bu kişilere, siyaset yapmak istiyorsa mevcut bir partiye girmeleri ya da kendi partilerini kurmaları çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Millete ve temsilcilerine tepeden bakarak ahkam kesmeleri, parmak sallayıcı bir tutumla gece yarıları bildiri yayınlamak suretiyle gölgeden bağırmaları ve milletin sinir uçlarına basan açıklamalar yapmaları artık bardağı taşırmıştır. Bunu iyi bilsinler. Millet nasıl 15 Temmuz gecesi gereğini yapmışsa, darbe taraftarlarına karşı durulacağını dünya aleme nasıl göstermişse yine aynı kararlılığı sergilemekten geri durmaz. Bizler, sivil toplum gönüllüleri, bu nesli tükenmiş dinozorları, tarih öncesi fosilleri yakından tanıyoruz. Milletimizin tanıdığını da biliyoruz. Eski, eskide kaldı. Bizler yeni şeyler söyleyen, milleti anlayan taraftayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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