Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi
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Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

31.01.2021 11:55 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:58
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki gösterdi

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Harem-i Şerif'i sapkın inanç ve uygulamalarına alet ederek toplumu provoke eden davranışları sergileyen kişileri ve zihniyeti lanetliyoruz.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformundan, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Harem-i Şerif'i sapkın inanç ve uygulamalarına alet ederek toplumu provoke eden davranışları sergileyen kişileri ve zihniyeti lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Platformdan yapılan yazılı açıklamada, Boğaziçi Üniversitesine rektör atamasına karşı başlatılan eylemlerin parçası olarak Harem-i Şerif'i kendi inanç ve uygulamalarına alet eden bir grubun, toplumu provoke eden davranışlar sergilediği belirtildi.

"En son eylemiyle alçak LGBT+ hareketi yine karşımıza çıktı ama bu sefer harim-i ismetimize kastederek, Kabe-i Muazzama'yı hedef aldı." ifadeleri kullanılan açıklamada, "Harem-i Şerif'i sapkın inanç ve uygulamalarına alet ederek, toplumu provoke eden davranışları sergileyen kişileri ve zihniyeti lanetliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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