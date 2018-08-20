Konya- Seydişehir- Antalya karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolunun Seydişehir- Konya yönünde ulaşım normal olarak sağlanırken, Seydişehir- Antalya güzergahında yoğunluk oluşuyor.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki güzergah yolunda bayram süresince tedbirler arttırıldı. Yol boyunca sabit ve gezici radarlı hız kontrolleri yapılıyor.

Trafik ve karayolları ekipleri, kazaların olmaması ve yolun ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.