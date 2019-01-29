Konya, Servis Taşımacılığında Örnek Bir İl

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından okul servis şoförleri ve servis hosteslerine, okul servis taşımacılığı trafik eğitimi semineri verildi.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitim seminerine, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Vekili Mehmet Gödeş, Trafik Ekipler Amiri Ömer Yanık, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı ve Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Karabacak, oda yönetimi, okul servis araçlarının şirket sahipleri, servis şoförleri ve hostesler katıldı.

"Konya servis taşımacılığında örnek bir il"

Seminerin açılış konuşmasını yapan KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, "Okul servisi araç sürücülerine öncelikle çok teşekkür ediyorum çünkü vatandaşlarımızın emanetlerine sahip çıkıyorsunuz. Bugüne kadar da servisçi esnafımızla ilgili hiçbir bir sıkıntı yaşanmadı, inşallah bundan sonraki süreçte de Konya servis taşımacılığı noktasında Türkiye'ye örnek olmaya devam edecek. Ayrıca Konya'nın örnek il olması noktasında da oldukça iddialıyız. Çünkü gittiğimiz bütün illerde Konya ve Konya'daki servisçi esnafımız örnek alınıyor" dedi.

Konuşmaların ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından servis şoförlerine; okul servis araçları yönetmeliği, trafikte çocuk- okul servis araçları ve denetimi, trafikte saygı ve güvenli sürüş olmak üzere dört başlık adı altında önemli bilgiler verildi. Okul servis araçlarında aranacak şartlar, okul servis araçlarında taşımacılık şartları ve yükümlülüklerinin neler olduğu, öğrenciyi taşıyan servis şoförünün nasıl davranması gerektiği gibi önemli başlıklar aktarılırken, hız, emniyet kemerinin önemin ve araçla seyir halindeyken özellikle cep telefonuyla konuşmaması konularına vurgu yapıldı.

Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'ini çocuklar oluşturdu

Seminerde ayrıca; 2016 yılında servis araçlarının karıştığı trafik kazalarında Türkiye'de hayatını kaybedenlerin yüzde 8'inin; yaralananların ise yüzde 16'sının 3 - 17 yaş aralığındaki çocuklardan oluştuğu belirtildi. Yine 2016 yılında; okul servis araçlarının bin 852 kazaya karıştığı ifade edilirken, meydana gelen bu kazalardan dolayı 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 670 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yapılan denetimler kapsamında 220 bin 288 servis aracının denetlendiği de kaydedildi.

Soru ve cevap bölümüyle tamamlanan seminerin sonunda katılımcılarla birlikte günün anısına fotoğraf çektirildi. - KONYA

Kaynak: İHA