Konya Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi Maske, Mesafe Kuralları Çerçevesinde Hizmet Vermeye Başladı

Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske ve mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Pandemi sebebiyle faaliyetlerine ara veren Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi maske ve mesafe kuralları çerçevesinde hizmet vermeye başladı.

Selçuklu Belediyesi, KOP İdaresi Başkanlığı ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Konya'da çocuklara yönelik örnek projelerden olan Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi pandemi sebebiyle verdiği aranın ardından yeniden çocuklara kapılarını açtı.

Açılışıyla çok önemli bir alanda hizmet vermeye başlayan ve büyük bir eksikliği dolduran Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi 4-10 yaş grubundaki çocuklara hitap ediyor. Çocuk Kütüphanesi renkli ortamı ile çocukların okuma keyfini ve bilgiyi keşfetmelerini sağlarken kütüphanelerden etkili biçimde yararlanabilmeleri ve elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri geliştirmelerini sağlıyor.

"Çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğu her zaman önceliğimiz olmuştur"

Özellikle çocukların okul öncesi dönemden başlayarak kütüphanelerle tanıştırılmasının önemli olduğunu işaret eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Tüm hizmetler içerisinde bizim için eğitimin ayrı bir yeri var ve bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuklarımızın kitapla küçük yaşta tanışması, elektronik ve yazılı medya kullanım becerileri gibi önemli hizmetleri yerine getiren kütüphanemiz bu alanda ciddi bir hizmet veriyor. Aşı ve tedbirlerin etkisiyle güzel günlere yaklaştığımız bu süreçte çocuklarımızın yeniden Selçuklu Belediyesi Çocuk Kütüphanesi'ne geliyor olması da hem bizim için hem aileleri hem de gelecek güzel günler açısından sevindirici. Eğitim ve kültüre yapılan yatırımlar geleceğe yapılan yatırımlardır bu anlamda Mart ayı içerisinde açtığımız ve eğitim hayatına kazandırdığımız 11 okul kütüphanemizle de bu alandaki hassasiyetimizin göstergesidir. 11 okul kütüphanemiz ile ilçemizdeki kütüphane sayımızı 90'a, kitap sayımızı 551 bine, üye sayımızı da 156 bine yükseltmiş oluyoruz. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise 5 okul kütüphanemizi daha ilçemize kazandırmayı planlıyoruz. Hedefimiz ilçemizdeki bütün okullarımızda kütüphanelerin oluşturulmasını sağlayarak öğrencilerimize en geniş kültür imkanlarını sunabilmek. Gelecek nesillerimize bırakacağımız en anlamlı miraslarımız arasında yerini alacak olan, ülkemizi ve insanlığı daha ileriye, daha iyiye taşıyacak bilgilerin ve fikirlerin üretilmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığımız kütüphanelerimiz ilçemizin eğitim imarına büyük katkı sağlayacaktır" dedi. Haber Merkezi

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre