Konya Selçuk Üniversitesinde Nevruz Coşkusu

Selçuk Üniversitesinde nevruz coşkusu

Konya'da Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü'nde Nevruz Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Öğrenciler yakılan ateşin üzerinden korku ve heyecanla atladı.

Yaklaşık 1000 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kutlamalarda nevruz ateşi yakıldı. Üniversite öğrencileri, yakılan ateşin üzerinden atlayarak baharın gelişini kutladı. Selçuk Üniversitesi Halk Oyunları ekibinin gösterileri de beğeni topladı. Öğrenciler, Mehter Takımı'na ve halk oyunları ekibine alkışla eşlik etti. Selçuk Üniversitesinde öğrenci olan Filistinli Hiba ve Suhib Elwan'ın çiftinin çocukları 3 yaşındaki Şahed ve 5 yaşındaki Tesnim ilgi odağı oldu. İki kız kardeş bir ellerinde Filistin, diğer ellerindeki Türk bayraklarıyla, kutlamaya katılanları selamladı. Rektör Mustafa Şahin de iki kız kardeşle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programın sonunda öğrencilere etli pilav ikram etti.