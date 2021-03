Konya Şeker pancar üreticisine 1,4 milyar TL'lik pancar bedeli ödedi

Konya Şeker, sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan 15 bin 47 üreticiye 2020 yılı Nisan ayından bu yana ödenen avanslar düşüldükten sonra kalan 741 milyon 455 bin TL tutarındaki pancar bedeli ödemesine 26 Mart 2021 Cuma günü başlıyor.

Konya Şeker, sözleşmeli şeker pancarı ekimi yapan 15 bin 47 üreticiye 2020 yılı Nisan ayından bu yana ödenen avanslar düşüldükten sonra kalan 741 milyon 455 bin TL tutarındaki pancar bedeli ödemesine 26 Mart 2021 Cuma günü başlıyor. Yapılacak ödemeyle birlikte 2020-21 kampanya dönemi pancar bedeli ödemesinin tamamlanacağı belirtildi.

Konya Şeker'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu kampanya döneminde üreticiden 3 milyon 760 bin 162 kilo şeker pancarı alımı gerçekleştirildiği belirtildi. Pancar parası ödemesine pancarı teslim almadan avans ödemeleri ile başlayan Konya Şeker'in, üreticisine 699 milyon 266 bin TL ayni ve nakdi avans ödemesi gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada, "8 bölge ve 222 köydeki 14 bin 886 sözleşmeli üreticiye 502 bin 614 dekarlık alanda şeker pancarı ürettiren Konya Şeker, pancar tesliminde 36 kantar ve 66 boşaltma makinası ile 7 gün 24 saat pancar alımı yaptı. Konya Şeker'in kantarlarda alımını gerçekleştirdiği pancarların fabrikalara nakli için kantarlardan her iki fabrikaya 413 bin 835 kamyon seferi yapıldı. Kampanya süresi 145 gün olurken Konya Şeker'in ekim sahasında dekarda ortalama 7 bin 481 kilogram pancar hasat edildi ve Konya Şeker Fabrikası günlük 10 bin ton, Çumra Şeker Fabrikası ise 18 bin ton pancar işledi. Çumra Şeker Entegre Tesislerinde pancarın yan ürünlerini de işleyen Konya Şeker, 486 bin 600 tonluk şeker üretiminin yanı sıra melas, küspe, yem, biyoetanol, kuru buz gibi yan ürünler ile sıvı şeker, arı yemi gibi ürünlerin üretimini de bu süreçte gerçekleştirdi. Pandemi sürecinde salgının yayılmasının önlenmesi açısından stratejik bir ürün haline gelen dezenfektan ve kolonya üretiminde kullanılan etil alkolün de üretimini gerçekleştiren Konya Şeker, bu çerçevede ülkemizin etil alkol ithalatına ihtiyaç duymaması için yeter miktarda hammaddeyi de söz konusu üretim için ayırdı" denildi.

"Pancar emekle yetişir"

Pancar parası ödemesinin tamamlanmasına dair bir değerlendirme yapan 25. ve 26. Dönem AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker'in bir geleneği var. Pancar tohumu tarlaya düşmeden üreticiyi desteklemeye başlar, son pancar işlenip, onun şekeri de ambara girip fabrikadaki iş biter bitmez de pancar parası ödemesini tamamlar. Bu sene de bu gelenek değişmedi. Konya Şeker, şimdi de 741 milyon 455 bin TL'yi ödeyip pancar parası ödemesini tamamladı. Pandemi nedeniyle ekonominin yavaşladığı, hemen hemen bir yıldır kafelerin, lokantaların, pastanelerin, otellerin kısaca şekerin toplu tüketiminin olduğu yerlerin yılın yarısından fazlasını kapalı geçirdiği, dolayısıyla şekerin toplu satışının azaldığı, şeker ticaretinde vadelerin uzadığı bir dönemde, yani nakit akışını etkileyen olumsuz şartlara rağmen Konya Şeker, 26 Mart 2021 Cuma 17.00'den sonra yapılacak ödeme ile birlikte toplamda pancar üreticisine 1 milyar 433 milyon 660 bin 750 TL'lik pancar bedeli ödemesini tamamladı. Pancar emekle yetişir, o emeğin kıymetini üretici ile etle tırnak gibi olanlar bilir, Konya Şeker o gayretin hakkını günü gününe verir" dedi.

Konya Şeker'in tarımsal ürün ile ilgili verilerinin hem Kooperatifi hem de pancar üreticisini yakından ilgilendirdiğini ve o verilerdeki artış ve azalışların gelecek yılın ürün kalitesi için her yıl istisnasız Konya Şeker Ziraat Birimi ve Kooperatif yönetimiyle masaya yatırılıp değerlendirildiğini söyleyen Başkan Recep Konuk, " "Her kampanya döneminin sonunda dekara alınan ortalama tonajından, ortalama polar oranına, iklim etkisinden tohum seçimine, tohumun ekim zamanından sulama ve gübredeki zamanlamaya kadar her detay, fabrikaların üretim verileri ve kantarlardan alınan analiz sonuçlarını kooperatifimiz ve Konya Şeker'in ilgili birimleri ile tüm teferruatlarına kadar inceliyoruz. Artışları, azalışları bölge ve üretici bazlı değerlendirip sebeplerini tespit edip, doğruları yaygınlaştırıyor, geliştiriyor, görülen aksaklıkları temizliyoruz. Bu gayretin sebebi her sene bir önceki seneye göre üreticimizin, dekardan daha çok pancar tonajı alabilmesi, ürettiği pancarın da polar oranının daha yüksek olması ve polar pirimi ile üreticimizin pancarını daha kıymetli hale getirmek içindir. Biz üreticimizin daha az arazide daha nitelikli ürün üreterek daha çok para kazanmasını en az ürün fiyatı kadar önemli görüyor ve önemsiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Konuk, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Şeker pancarı sadece şeker pancarı değildir. Bugün herkesin mutabık kaldığı sözleşmeli tarımın belki de hiç problemsiz uygulandığı en çok deneyime sahip olduğumuz tek ürün şeker pancarıdır. Uygulanan bu planlı üretim ülkemizde ve dünyada tarımın en nadide uygulamasıdır. Entansif yani teknik tarımın kuvveden fiile geçmiş halidir şeker pancarı üretimi. Fabrikaların ziraat birimleriyle iç içe üretilen bölgesel istisnalar hariç ülkemiz genelinde üretilen tek ürün şeker pancarıdır. Şeker pancarı gıda sanayimizin de hayvancılığın da taşıyıcı kolonudur. Konya için şeker pancarının bir önemi daha vardır. Konya Şeker'in uyguladığı avans sistemiyle Konya çiftçisi için diğer ürünlerin üretimi açısından da hayati önemdedir. Pandemi nedeniyle ticarette vadelerin uzadığı, şekerin toplu tüketildiği yeme içme sektöründe işletmelerin kesintili ve ağır aksak çalıştığı yani şeker satışının yavaşladığı satılanın da tahsilatının geciktiği bir dönemde parayı erken ödeme maliyetinin hesaplarını yapmadan, üreticimizin finansman yükünü hafifletmek için avanstan hiç kısmadık. Konya Şeker ve Çumra Şeker Fabrikalarındaki kampanya dönemi biter bitmez avanslar düşüldükten sonra kalan ürün bedelini hemen ödemek için harekete geçtik. Hangi koşullarda ödüyoruz bunu? Pandeminin yavaşlattığı ekonomik koşulların iyice ağırlaştığı bir dönemde ödüyoruz. Hem üreticimize her yıl yaptığımız dönemde pancar bedeli ödemesini yapıyor, hem de Konya Şeker'e özel ödemeler ilave edildiğinde ortalamada en iyi pancar parasını ödüyoruz. Konya Şeker bu parayı üreticimize ödüyor ama üreticimizin aldığı bu para sadece üretimin sürekliliğini sağlamıyor, aynı zamanda çarşımıza, pazarımıza da can suyu oluyor. Konya Şeker aslında sadece üretimin üreticinin değil, bölge ekonomisinin de bel kemiğini oluşturuyor." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı