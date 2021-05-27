Konya Şeker ilk 50'deki yerini sağlamlaştırdı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırmasının sonuçları açıklandı.

2020 yılı üretimden satış rakamlarına göre Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında Konya Şeker bir önceki yıla göre ilk 50'de bir basamak daha yükselerek sanayi devleri arasında 48'inci sırada yer aldı.

Üretim ve tüketimi etkileyen pandemi yılında İSO 500'ün ilk 50'sinde otomotiv, kimya, metalürji, enerji ve madencilik şirketlerinin ağırlıkları artarken gıda sektöründen sadece iki şirket ilk 50'deki yerini koruyabildi. Üretimden satışlara göre yapılan sıralamada; Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında ilk yüzdeki tek kooperatif şirketi yine Konya Şeker olurken, bir önceki yıla göre ilk 50'de bir basamak daha yükselerek sanayi devleri arasında 48'inci sırada yer aldı.Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında Konya'dan 8 şirket yer alırken, Konya Sanayi Odasına kayıtlı bu 8 şirketten 2'si ABH bünyesindeki Konya Şeker sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Panagro oldu.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden satışları 2019 yılında gerçekleştirdikleri 1 trilyon 22 milyar TL'den, 2020 yılında 1 trilyon 179 milyar TL'ye yükselerek yüzde 15,3 oranında artarken bu büyüme performansı, 2018'deki yüzde 34,5 ve 2019'daki yüzde 16,4'lük artışların gerisinde kaldı. İSO 500 listesinde ilk 50'nin değişmezi haline gelen ve istikrarını bozmayarak yakaladığı sürekli büyüme ivmesi ile ilk 50'deki yerini pekiştiren Konya Şeker ise 2020 yılında üretimden satışlarını bir önceki yıla göre 746 milyon 306 bin 286 TL artırarak 4 milyar 290 milyon 923 bin 397 TL'ye çıkardı ve % 21'lik bir büyüme performansı sergiledi.

İSO 500 içerisinde istikrarlı bir şekilde büyüyen ABH bünyesindeki Panagro da 2020 yılında Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergileyerekyıl boyunca şarküteri ve et-süt ürünlerinin toplu tüketiminin gerçekleştiği otel, kafeterya, lokanta, restoran gibi mekanların ya kapalı ya da sadece eve servis gibi önlemler nedeniyle yeme içme faaliyetlerindeki yavaşlamaya, satış kanallarındaki daralmaya rağmen, üretimden satışlarını 2019 yılına göre% 19,1 oranında arttırarak 1 milyar 668 milyon 870 bin 610 TL'yeyükseltti.

4 milyar 290 milyon 923 bin 397 TL'lik satış hasılatı ile listenin ilk 50'sine 48'inci sıradan giren Konya Şeker dışında Konya Sanayi Odasına kayıtlı, biri ABH iştiraki Panagro olmak üzere 7 şirket daha İlk 500 içinde kendisine yer buldu.

İlk 500 içinde Konya Şeker ile birlikte yer alan Konya Sanayi Odasına kayıtlı 8 şirketin toplam satış hasılatı 11 milyar 554 milyon 911 bin 934 TL oldu. Bir üretici kuruluşu olarak otomotivden, kimya sanayine, beyaz eşyadan, çimento sanayine kadar pek çok tanınmış marka ile kamu ve yerli/yabancı sermayeli büyük sanayi kuruluşlarını geride bırakan Konya Şeker, listenin ilk ellisindeki en büyük tarımsal sanayi kuruluşu olarak da dikkat çekti.

Konya Şeker'in bir basamak yükselmesini ve İlk 500 Sanayi Şirketinin ortalama büyüme oranından yaklaşık % 6'lık daha iyi bir performans sergilemesini değerlendiren Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, salgın nedeniyle olağan dışı bir süreç geçirildiğini Konya Şeker'in ise olağan çalışma performansını tekrarladığını vurgulayarak şunları söyledi; "2019 yılında Türkiye 51,7 milyon turist ağırlamıştı. Pandemi nedeniyle 2019 yılında Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı 16 mlyonun biraz altında kaldı. Yani bir önceki yıla göre yaklaşık 35,7 milyon daha az turist misafir edebildik. Bu olağanüstü süreç ve durumdan sadece turizm sektörü etkilenmedi. Bundan en çok etkilen sektörlerden biri de gıda sektörüdür. Daha az turist demek daha az et, daha az peynir, daha az şeker, daha az pasta, daha az kurabiye, daha az salam sucuk, daha az sebze tüketimi demek. Toplam talebin daralması demek. Keza, lokanta, kafe, restoran gibi gıdanın toplu tüketildiği ve toplu alım ile satışların yapıldığı yerlerinde faaliyetlerini normal zamanlarda ki gibi sürdürememesi, hatta zaman zaman bazılarının tamamen kapanması hem toplam gıda talebini hem de gıda satış kanallarımızı etkiledi. ABH grup olarak bu olağan dışı sürece en iyi tepki veren ve çözüm üreten şirketlerden biri oldu. Üretimimizi azaltmamak için hem satış kanallarımızı sürece göre esnettik, sürece uygun alternatifler ekledik hem de madem turist bize gelemiyor biz turiste ürünümüzü götürürüz diyerek ihracat kapılarını zorladık ve şükür Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergileyerek üretim kaybı yaşamadan pandemi yılını tamamladık. Pandemiye rağmen üretim de kayıpsız yıl bizim için her şirketten daha önemlidir çünkü biz bir üretim zincirinin son halkasıyız. Bizim fabrikalarımız üretimde ve satışta kayıp yaşarsa tarladaki üretim de etkilenir. Yani biz ne kadar çok üretirsek tarlada o kadar çok üretir. İstanbul Sanayi Odası'nın her yıl yaptığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması üretimden satışlara göre yapılan bir değerlendirme. Bu değerlendirmede şirketlerin üretim ve satış performansı ölçülüyor. Biz bu araştırmada amiral gemimiz Konya Şeker ile ilk 50'nin değişmezi haline geldik, sürekli ve sürdürülebilir büyüme performansımız ile de Sanayi Devleri arasındaki pozisyonumuzu pekiştirdik.Listede birden hem ilk 500'de hem de ikinci 500'de birden fazla şirketimizle yer alan ender gruplardan biri, kooperatif şirketlerden ise tek istisnayız. Yani farklı sektörlerde faal bazı grup ve holdinglerin Türkiye'nin Sanayi Devleri arasında şirketleri mevcut biz hem bunlardan biriyiz hem de bizim dışımızda bir kooperatif şirketin ilk 500 ve ilk binde farklı sektörlerde iki ayrı şirketi yok. Yani bu özelliği ile de Konya çiftçisi, Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi ortakları listeye damga vurmuş, ekonominin etkin aktörü olmak için attıkları adımların sonuçlarını bu tabloya yansıttıklarıyla ispat etmiştir.

Biz kurum olarak bu tür çalışmalara önem veriyoruz. Bu tür çalışmalara listede kurumumuzun ismi yer aldığı için önem atfetmiyoruz. Bu tür çalışmalara kendi performansımızı ülkedeki sanayi kuruluşlarının performansı ile gerçekçi bir şekilde kıyaslama imkânı verdiği için önemsiyoruz. Mesela bu sene Türkiye'nin İlk 500'ündeki Sanayi Devleri üretimden satışlarını %15,3 arttırmış. Konya Şeker % 21 arttırmış. Bir diğer grup şirketimiz Panagro %19,1 arttırmış. Her iki şirketimizde İlk 500 Sanayi Kuruluşu büyüme ortalamasının hissedilir oranda üstünde bir büyüme performansı sağlamış. Bu şu açıdan önemli, bizim büyümemiz, bizim üretimdeki büyümemiz üreticinin de büyümesi demektir. Bizim daha çok ürettirmemiz demektir ki, biz sıralamalardan parasal değerlerden çok işin o kısmını önemsiyoruz.

Konya Şeker'in bu sıralamada yukarılara doğru tırmanması, ilk 50'nin değişmezi olması, Sanayi Devlerinin arasında pozisyonunu pekiştirmesi bir tesadüfün sonucu değildir. Konya Şeker kriz dönemlerinde ya da ekonomide yaşanan dalgalanma dönemlerinde bu listede bir parlayıp bir sönen şirketlerden de değildir. Konya Şeker son 18 yıldır istikrarlı bir şekilde yatırım yapıyor. Daha çok üretmek, daha çok ürettirmek için yatırım yapıyor. Bizim sloganımız belli, Konya Şeker ismini biz Türkiye'nin üreten gücü olarak tarif etmiştik. Bu bir inancın, iddianın ve hedefin ifadesiydi.Biz o iddia ve inancın gereği olarak hedefimizi her yıl bir önceki yıldan daha çok üretmek olarak belirledik. Bu iddia ve inançla yola çıkıp, hedeflerimizi de birer birer gerçekleştirince İSO'nun her yıl açıkladığı listede Konya Şeker'in istikrarlı bir şekilde üst sıralara tırmanması da zaten doğal bir sonuçtur. "

Kaynak: Bültenler