Konya Şeker'den dört dörtlük başarı Konya çiftçisi İSO sanayi devleri arasında 4 şirketi ile yer aldı. Grubun konsolide cirosu ilk 10'u zorladı. Anadolu Birlik Holding biri ilk 50'de, ikisi ilk 200'de, biri de ilk 400'de 4 şirketi ile sıralamaya girdi.

İSO 500 Sıralamasında Anadolu Birlik Holding'in amiral gemisi Konya Şeker'in yanı sıra Panagro, Soma ve Kangal Termik Santralleri de yer alırken, ABH bünyesindeki bu 4 şirketin üretimden satış rakamı 6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 212 TL'yi buldu. İSO sıralamasında yer almayan diğer ABH şirketlerinin üretimden satışları da dahil edildiğinde grubun konsolide cirosu 10 Milyar 889 Milyon TL'ye ulaştı.

İSO tarafından yapılan araştırmaya göre Anadolu Birlik Holding'in sıralamadaki 4 şirketi ve sıralamaya henüz girmeyen iştiraklerinin konsolide satış gelirleriyle birlikte değerlendirildiğinde AB Holding, toplam satış gelirleri itibarıyla Türkiye'nin en büyük ilk 15 şirketi içine girebilecek büyüklüğe ulaştı. Konya Şeker, 2019 yılında satış hasılatını 3.544.617.111 TL'ye çıkararak, Türkiye'nin 500 sanayi devi arasında 49. sırada yer aldı. İSO 500 sıralamasında yıllardır ilk 50'nin değişmezi olan Konya Şeker'in yanı sıra geçtiğimiz yıl grup bünyesindeki 3 şirket daha İSO 500 sıralamasına ilk defa giren ABH, bu sene de İSO 500'de 4 şirketi ile yer aldı.AB Holding çatısı altındaki, Konya Şeker'in yanı sıra, 2019 araştırmasında Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda San. Tic. AŞ 154., Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 164., Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 371. sıradan İSO 500 sıralamasında yer aldı.

İlk 50'deki tek çiftçi kooperatifi

Her yıl olduğu gibi bu yıl da İSO 500 sıralamasında ilk sıralar İstanbul ve Marmara Bölgesi şirketlerinden oluşurken Konya Şeker, yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilk 50 içerisinde yer alan tek çiftçi kooperatifi kuruluşu olma özelliğini sürdürdü. İSO kayıtlarına göre Konya Şeker'in cirosu 2019 yılında 3 Milyar 544 Milyon 617 Bin 111 TL olarak gerçekleşirken, İSO 500 sıralamasında yer alan AB Holding çatısı altındaki diğer şirketler olan Panagro Tarım Hayvancılık ve Gıda Sanayi Tic. A.Ş. 1 Milyar 401 Milyon 29 Bin 800 TL, Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 1 Milyar 327 Milyon 337 Bin 326 TL ve Kangal Termik Santral Elektrik Üretim AŞ 657 Milyon 789 Bin 975 TL tutarında üretimden satış gerçekleştirdiler. ABH'nin İSO 500 sıralamasında yer alan 4 şirketinin gerçekleştirdiği üretimden satış tutarı toplamda 6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 212 TL olurken bu 4 şirketin toplam satış rakamı İSO 500'ün ilk 25'ine girebilecek bir rakama tekabül etti.

Konya Şeker, Türk çiftçisinin başarısının ispatıdır

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Başkan Konuk; "Bütün şirketlerimizi dahil edip tek çatı altında araştırmaya katıldığımızda grubumuzun cirosu 11 milyar TL'ye yaklaşıyor, sıralamadaki yerimiz de ilk 10'u zorluyor. Ancak bizim için önemli olan ne kadar sattığımız değil, çiftçiye ne kadar ödediğimiz ve o rakam da 2019'da 2 Milyar 547 Milyon 216 Bin 503 TL'dir.Yani Konya çiftçisi tarımsal ürün satış hasılatında Türkiye'nin 500 Sanayi Devinden 425'inin ekonomik büyüklük olarak önündedir" dedi.

Konuk, "Konya Şeker sermaye yapısı ve yönetim modeli açısından ülkemizin sıra dışı şirketlerinden biridir. Çünkü pancar üreticilerinin kurduğu bir kooperatif, önce pancarın sanayisini de yapacak adımı atmış sonrasında da üretici ortaklarından yatırımlar için 1 kuruş para istemeden ürettiği pancardan elde edilen şekeri daha katma değerli hale getirecek fabrikaları inşa etmiş, hayvancılık faaliyetlerini teminat altına almak için devasa Et- Süt Entegre Tesisi kurmuş, diğer tarımsal ürünlerini işleyecek tesisleri de üretime başlatmış, tarımsal sanayi faaliyetlerinin desteklediği işletme verimliliğini arttıracak yatırımları da gerçekleştirecek bir vizyonu hayata da geçirmiştir.

4 şirketimizin üretimden satış rakamı 6 Milyar 930 Milyon 774 Bin 212 TL'yi buldu ve İSO 500 toplam üretimden satışlarının % 0,68'ini ABH çatısı altındaki bu 4 şirketimiz gerçekleştirdi. İSO sıralamasında yer almayan diğer şirketlerimizin üretimden satışları da dahil edildiğinde grubumuzun yani pancar çiftçisinin iştiraklerinin konsolide cirosu 10 Milyar 889 Milyon TL'ye ulaşırken Türkiye'nin 500 Sanayi Devinin yaptığı 1 trilyon 21 Milyar 869 Milyonluk toplam satış içinde her 100 liralık üretimden satışın 1 Lira 7 kuruşluk kısmı Konya Şeker ve iştirakleri tarafından yani pancar çiftçisi tarafından yapıldı. Bu rakam bile tek başına Türk çiftçisinin doğru organizasyon oluşturulursa ekonomide etkinliğinin nasıl arttırılabileceğinin, çiftçinin milli gelirden daha çok nasıl pay alabileceğinin cevabıdır. Dün tarladaki üretimi dışında ekonomik zincirin hiçbir halkasında yer almayan pancar üreticisi bugün tarladan rafa uzanan ekonomik zincirin tüm halkalarında yerini almış durumda" diye konuştu.

Ülke ekonomisinin büyümesi yüksek enerji gerektirir

Başkan Konuk, "Gıda şirketlerimizin yanı sıra modern zamanların en önemli 3 sektöründen birisi olarak ifade edilen enerjide de iki santralimizin de ülkemizin devleri arasında yer almasını hem kurumsal bütünlüğümüz, yatırım çeşitliliğimiz hem de hızlı büyüyen Türkiye açısından önemli buluyoruz. Bir şirket yatırım çeşitliliği, sektörel faaliyet zenginliği uzun vadede son derece önemlidir. Sektörel faaliyet çeşitliliği dalgalanmaların yaşandığı dönemlerde şirketlerin geleceği açısından sigorta işlevi görür. Ülkemiz ekonomisi için ise enerji yatırımlarının önemi tartışmasızdır. Bir ülkenin ekonomisinin büyümesi yüksek enerji gerektirir" ifadelerini kullandı.

Konya çiftçisi konsolide sıralamada ilk 10'u zorluyor

Konuk, Konya Şeker'in İSO verilerinde oluşan rakamlarına 45 tesisin tamamının dahil olmadığını da hatırlattığı açıklamasında şunları söyledi: "Bütün şirketlerimizi dahil edip tek çatı altında araştırmaya katıldığımızda grubumuzun cirosu 11 Milyara yaklaşıyor, sıralamadaki yerimiz de ilk 10'u zorluyor. Ancak bizim için önemli olan ne kadar sattığımız değil, çiftçiye ne kadar ödediğimiz ve o rakam da 2019'da 2 Milyar 547 Milyon 216 Bin 503 TL'dir ve bu rakam sanırım TMO'dan sonra Türkiye'deki bir şirket tarafından üreticiye yapılan en büyük tarımsal girdi ödemesidir. Yani Konya çiftçisi tarımsal ürün satış hasılatında Türkiye'nin 500 Sanayi Devinden 425'inin ekonomik büyüklük olarak önündedir. Biz meseleye ve bu tabloya sadece Konya Şeker olarak bakmıyoruz. Biz bu tabloya geniş bir perspektiften, Anadolu'nun kalbinden bölgedeki değişim fırsatları açısından bakıyoruz. Büyükler arasına girmek, büyükler arasında kalmak, büyükler arasında büyümek son derece zordur. Hele hele Anadolu'dan çıkıp da büyükler arasına girmek ve büyükler arasında büyümek daha da zordur. Bu bayrak yarışında, Anadolu'yu büyütme yarışında kader ortaklığı yaptığımız her şirkete ve her kuruluşa teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler