Konya Şeker’den çiftçiye 2019’da 2.5 milyar TL’lik ödeme

14.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:55

2000'li yılların başında yatırım stratejisini daha çok üreterek daha çok ürettirmek olarak belirleyen Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 TL ödeme yaptı.