Konya Şeker’den çiftçiye 2019’da 2.5 milyar TL’lik ödeme
2000'li yılların başında yatırım stratejisini daha çok üreterek daha çok ürettirmek olarak belirleyen Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 TL ödeme yaptı.
14.01.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:55
2000'li yılların başında yatırım stratejisini daha çok üreterek daha çok ürettirmek olarak belirleyen Konya Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 TL ödeme yaptı.
Kaynak: Dunya.com