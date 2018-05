Konya Şeker 'Çiftçiler Günü' Kutlamasını, Motorin Avansı ile Taçlandırdı

Türkiye'nin üreten gücü Konya Şeker, çiftçinin en büyük destekçisi olmaya devam ediyor. Üreticinin yanında yer almayı kendisine şiar edinen Konya Şeker, tohum ve gübre desteğinden sonra 34.5 Milyon TL'lik motorin avansını da dağıtmaya başladı.

Konya Şeker'in birinci önceliğinin çiftçinin, üretenin yanında yer almak olduğunu ifade eden AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, "Bizim tarafımız bellidir. Biz yokluğun ve yoksulluğun karşısında, üretimin ve üretenin yanındayız. Biz üretimin destekçisiyiz. Biz sonuç odaklı değil süreç odaklı bir kurumuz. Onun için de çiftçi ile randevumuz hasat günü ile sınırlı değil. Biz o hasadın bol ve bereketli olması için tohum tarlaya düşmeden çiftçimizi desteklemeye başlıyor ve hasada kadar da sonrasında da yalnız bırakmıyor, ihtiyaç anında da hep yanında oluyoruz"dedi.

Türkiye'nin en büyük 5 gıda şirketinden birisi olan ve bu gücünü üretimden alan Konya Şeker, çiftçinin finansman sıkıntısına düşmemesi, piyasadaki dalgalanmalardan zarar görmemesi ve daha çok üretebilmesi için üzerine düşeni yapmaya devam ediyor. Konya Şeker, tohum ve gübre desteğinden sonra motorin avansını da dağıtmaya başladı. Bu çerçevede 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü, 34.532.182 TL tutarında, 5.974.426 litre motorin avansı çiftçilerin hesabına aktarılacak. Konya Şeker'in, tam da sulama, ilaçlama ve gübrelemenin yapılacağı bir dönemde verdiği motorin avansı çiftçiler için can suyu niteliğinde.

"Büyürken büyütüyor, güçlenirken güçlendiriyoruz"

Motorin avansıyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Karaman Milletvekili ve PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, varlık sebeplerinin üretimi ve üreteni desteklemek olduğunu belirterek, Konya Şeker'in bu önceliğinin hiçbir zaman değiştirmeyeceğini söyledi. Konya Şeker'in başarısının en büyük sırrının üreticiyi desteklemek, üretici ile birlikte büyümek olduğunu vurgulayan Başkan Recep Konuk, "Avans uygulaması bir şirketi tarif için en önemli göstergelerden biridir. Bir şirket, üretim odaklı mı? üretici odaklı mı? Avans uygulamasından anlarsınız. Eğer önceliğiniz üretim ve üretici ise o toprağa atılacak tohumdan, o toprağı işleyecek traktörün deposuna kadar hatta o toprağı işleyecek üreticinin günlük ihtiyaçlarına kadar her şeyi düşünür ve mazeret değil çare üretirsiniz. Odak noktanız bu değilse sadece hasatta görünürsünüz. Bizim odak noktamız üretim ve üreten olduğu için sadece bir gün değil her gün çiftçinin yanındayız. Öyle sözde de değil, avans desteğimizle, kurumun gücünü çiftçiye tahsis etmiş bir şekilde üretimin ve üretenin yanındayız. Bu desteklerimizin çiftçimizle aramızdaki ünsiyeti güçlendirdiğini biliyoruz, büyürken büyütüyor, güçlenirken güçlendiriyoruz. İşte sır burada. Tohum toprağa düşerken başlattığımız desteklerimiz, ürün hasat edilene kadar kesintisiz sürüyor. Biz çiftçi kuruluşuyuz, bunun için her zaman şunu ifade ediyoruz, bizim için büyük karlardan daha önemlisi çiftçimizin güçlü olması, kimseye muhtaç olmadan üretimini sürdürmesidir. Bugün (16 Mayıs 2018 Çarşamba ) dağıtımına başlayacağımız 34.532.182 TL tutarındaki motorin avansı üreticimize nakit sıkıntısı çekmeden, tarlasını sulama, gübreleme ve ilaçlama imkanı tanıyor" diye konuştu.

"Biz yokluğun ve yoksulluğun karşısında, üretimin ve üretenin yanındayız"

Konuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Yaptığımız alımlarla çiftçimizin ürettiği ürünü değerli hale getiriyoruz ama ondan daha önce üretirken çiftçimizin omuzundaki yükü de hafifletiyoruz. Bu büyük rakamları üretime destek olmak için ayırmak, üreticiyi desteklemek için vermek her şirketin harcı değildir. Bu kadar büyük paraları 6-10 ay süre ile peşin ödeyip tarladaki üreticiyi ve tarladaki üretimi desteklemek için bir şirketin iki tane olmazsa olmazın olması gerekir. Birincisi o büyük paraları karşılayacak, o büyük paraları ödeyecek finansal güce sahip olmanız gerekir. İkincisi ise bilanço rakamları ve karlılık yerine birinci önceliğinizin çiftçi, üretici olması gerekir. Eğer paranız var ama önceliğiniz ticaret ise üretimi desteklemeyi birinci öncelik olarak görmüyorsanız, paradan para kazanmanın yolunu ararsınız. Çiftçi dostuysanız, önceliğiniz tarladaki üretimdir. Ama paranız yoksa elinizden duadan başka bir şey gelmez. O nedenle hem imkan olacak hem de niyet halis olacak. Bizim niyetimiz halis, durduğumuz yer de belli, çiftçinin yanı. Bizim tarafımız bellidir. Biz yokluğun ve yoksulluğun karşısında, üretimin ve üretenin yanındayız. Biz üretimin destekçisiyiz. Biz sonuç odaklı değil süreç odaklı bir kurumuz. Onun için de çiftçi ile randevumuz hasat günü ile sınırlı değil. Biz o hasadın bol ve bereketli olması için tohum tarlaya düşmeden çiftçimizi desteklemeye başlıyor ve hasada kadar da sonrasında da yalnız bırakmıyor, ihtiyaç anında da hep yanında oluyoruz O nedenle paramızı bankada büyütmek yerine avansla çiftçiyi destek oluyor ve tarladaki üretimi büyütüyoruz." - KONYA