Konya Şehir Tiyatrosu bu yıl 7 yeni oyunla sahnelerini açacak

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda 7 yeni oyunla izleyicileriyle buluşacak.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şehir tiyatrosu ile kentin kültür-sanat hayatına katkıda bulunulduğu, Selçuklu Kongre Merkezi'ndeki oyunlarda salonun her zaman dolu olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçtiğimiz yıl salgın sebebiyle temmuz ayının sonunda kapılarını açabilen Şehir Tiyatrosunun 7 oyun sahneleyerek yaptığı 62 gösterimde 34 bin 500 izleyiciyi salonlarında ağırladığı bilgisi verildi.

Bu sene tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak 7 yeni oyunun, Eyüp Toru'nun yönetmenliğini yaptığı "Pati Kardeşliği" çocuk oyununun 1 Şubat'ta, Necip Fazıl Kısakürek'in "Bir Adam Yaratmak" adlı oyununun 11 Şubat'ta, İskender Pala'nın "Vali Hanım" oyununun 25 Şubat'ta sahneleneceği ifade edilen açıklamada, İskender Pala'ya ait "Nizamülmülk" oyunu ile çocuk oyunu "Süleyman", Mustafa Uzman'ın "Korkma" ve Taner Büyükarman'ın "Uluğ Keykubat" oyunlarının da ilerleyen zamanlarda izleyiciyle buluşacağı bildirildi.

Masal Sahnem olarak gösterime sunulan Kukla Tiyatrosu oyunlarından olan "Penceredeki Kuş", "Bana Yaklaşma", "Ayıların Evi" ve "Karagöz'ün Dedektifliği" adlı oyunlarının da her hafta perşembe günleri 2 seans şeklinde gösteriminin yapılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yetişkin oyunları her hafta cuma günleri saat 19.00'da 1 seans, cumartesi günleri 14.00 ve 19.00 saatlerinde 2 seans, çocuk oyunları ise salı günleri 10.30 ve 13.00 saatlerinde yine 2 seans olmak üzere sahne alacak. Konya Şehir Tiyatrosu 2021'de yıl boyunca 62 gösterimde 'Amak-ı Hayal, Cimri, Suç ve Ceza, Misafir, Mavi Kuş', ilk gösterimi yapılan 'Kamyon' ve 'Küçük Kara Balık' adlı çocuk oyunlarını sahnelemişti. 'Tiyatro İzlemeyen Kalmasın' temasıyla ilçelere de oyunlarını götürmeye hazırlanan Konya Şehir Tiyatrosu, yeni sezonda turne programları ile farklı şehirlerde yapacağı oyun gösterileriyle devam edecek."