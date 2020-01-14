Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşıldı

14.01.2020 13:52 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:52

Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, yapımı süren Konya Şehir Hastanesinin bu yıl içinde hizmete girmesinin planlandığını söyledi.

Koç, Konya Bölge Eğitim Araştırma ve Uygulama Simülasyon Merkezin'de düzenlediği basın toplantısında, kurumunun Konya'ya ait 2019 yılı istatistikleri ve bu yıl yapılması planlanan hedefleri paylaştı.

"Yapımı süren bin 250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesinin yüzde 87'lik kısmı tamamlandı ve yıl içinde hastanenin hizmete girmesi planlanıyor." diyen Koç, Konya genelinde sağlık personeli açığı olmadığını ve geçen yıl kente bin 397 yeni sağlık çalışanının tayin edildiğini hatırlattı.

Geçen yıla ait il genelindeki sağlık verilerini de paylaşan Koç, şunları kaydetti:

"Konya'da geçtiğimiz yıl kent genelinde yapılan muayene sayısı 10 milyon 140 bin, 692 aile hekimi ile 1. basamak muayene sayısı 8 milyon 775 bin 993, yatan hasta sayısı 243 bin 675, toplam yapılan ameliyat sayısı 219 bin 553, doğum sayısı 29 bin 200, göçmen sağlık merkezlerinde bakılan hasta sayısı 205 bin 937 olmuştur. Evde sağlık hizmeti alan 11 bin 673 hastaya 56 bin 948 ziyaret gerçekleştirildi. Acil çağrı sistemine ihbarı gelen 166 bin 149 vakaya müdahale edildi. İlimizde 78 acil sağlık istasyonu bulunmaktadır. Geçen yıl helikopter ambulansla 209, kar paletli ambulansla 627, uçak ambulansla da 34 vakaya müdahale gerçekleştirildi."

Konya'daki düzensiz göçmenlere ait sağlık hizmeti verilerine değinen Koç, normal hastaneler dışında kentte faliyet gösteren 5 göçmen sağlık merkezinde 110 bin Suriyeli'ye hizmet sağlandığını aktardı.

Koç ayrıca Suriyeli ailelerin çocuk doğum oranının, Konya'daki ülke vatandaşlarının doğum oranının üzerinde olduğunu ve geçen yıl Konya'da 4 bin Suriyeli bebeğin doğduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA