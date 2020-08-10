Konya Şehir Hastanesi'ne taşınma işlemleri tamamlandı Konya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmet sunmaya başladı.

Konya Şehir Hastanesi tam kapasite ile hizmet sunmaya başladı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Konya Şehir Hastanesi'nin 5 Ağustos'ta hasta kabulüne başladığı hatırlatıldı.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin, Konya Şehir Hastanesi'ne taşınması işlemlerinin sorunsuz şekilde tamamlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polikliniklerin ardından yataklı servislerin de taşınma işlemlerinin tamamlanması ile Konya Şehir Hastanesi, tam kapasite olarak hizmet sunmaya başladı. Nakiller sırasında 2 tane 4 yataklı ambulans, 1 yoğun bakım ambulansı, 3 kuvözlü ambulans ve 28 adet normal ambulans olmak üzere toplamda 34 ambulans görev yaptı. 112 ekipleri tarafından hastanede tedavi gören 78 hasta Konya Şehir Hastanesi'ne nakledildi."

Kaynak: AA