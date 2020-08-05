Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı İl Sağlık Müdürü Koç: "Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek" Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi'nin tüm polikliniklerinde bugün itibariyle...

05.08.2020 14:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:43

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

İl Sağlık Müdürü Koç:

"Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek"

KONYA - Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi'nin tüm polikliniklerinde bugün itibariyle hasta kabulüne başlandı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşandığını belirterek, başka illerden Konya'ya hasta getirildiğine ilişkin haberlere, "Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi, sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir" dedi.

Kamu Özel Ortaklığı modeliyle yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi tüm polikliniklerinde hasta kabulüne başladı. İlk etapta 838 yatak olarak hizmet vermeye başlayan şehir hastanesinde bu hafta itibariyle sadece randevusuz gelen hastalar alınacak.

Şehir Hastanesinde açıklamalarda bulunan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 5 Ağustos itibariyle Konya Şehir Hastanesinin acil servis ve polikliniklerinde hasta kabulüne başlandığını söyledi. Uzun süredir beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Mehmet Koç, "Cumhurbaşkanımızın hayali olan hastanemizi Konya'da açmaktan çok mutluyuz. İnşallah 838 yataklı ilk etabıyla hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da 2. etabı olan bin 250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Yoğun bir süreçten geçiyoruz. Bugün poliklinik ve acil hizmetlerimiz başladı. En kısa sürede bu hafta itibariyle yataklı servislerimiz ve yoğun bakımlarımızın da taşıma işlemlerini tamamlayacağız. Kademeli olarak hastalarımızı mağdur etmeden taşınma işlemini bu hafta sonu itibariyle tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Konya olarak pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz"

Tüm polikliniklerin hizmete başladığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Koç, randevulu gelen hastaların muayene edileceğini ve Pazartesi'den itibaren Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile randevuların başlayacağını belirtti. Pandemi sürecine değinen Prof. Dr. Mehmet Koç, "Pandemide yoğun bir süreç yaşıyoruz Konya olarak. Bu nedenle de Eğitim ve Araştırma Hastanemizin Meram yerleşkesi tamamen pandemi hastanesi olarak hizmete devam edecektir. Ağır bakım hizmetleri devam edecek. Yatak yoğunluğu açısından Covid dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından şehir hastanesi büyük bir yükü kaldıracaktır. İnşallah bu hafta içinde ameliyatlarımız da başlayacak. Konya Covid-19'da yoğun bir dönem yaşıyor ama kalp gibi diğer acil durumlarda vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacak. Sadece Covid dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecek" diye konuştu.

"Bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez"

Şu anda ihtiyaç yok, temiz hastane olarak devam edeceğiz. Yani Covid hastalarımızı diğer hastanelerimizde tedavi edeceğiz. Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama yer yok diye bir durum yok. Şu anda ben bayram itibariyle de ekibimizle devamlı irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hastanede mağdur oldu, yatırılamadı bir şey duymadım çünkü takip ediyorum, bizzat acil servisleri gezdim. Şu anda pandemiyi güzel yönetiyoruz ama vatandaşlarımızdan ricamız maske sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle biz dikkat etmeliyiz. Biz bu süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Bizim şu anda yatak sorunumuz, yoğun bakım sorunumuz yok. Şehir hastanemizi bu nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. inşallah vatandaşımız daha çok dikkat ederse dikkat hastanelerimiz de kısa sürede normale dönecektir" şeklinde konuştu.

"Bütün hastalarımız maalesef Konya'dandır"

Başka illerden Konya'ya hasta getirildiğine ilişkin haberlere değinen Mehmet Koç, "Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi, sağlık yönetimlerimizi zora sokmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir durum yoktur. Bütün hastalarımız maalesef Konya'dandır. Bunu da üzülerek belirteyim. Sadece Konya'dan hasta sayımız yüksektir ama vatandaşlarımızın duyarlılığıyla, valimizin başkanlığındaki kriz yönetimi gayet güzel bir şekilde işi götürüyoruz. Şu an hiçbir mağduriyet yaşanmıyor. Umarım en kısa sürede bu pandemi sürecini Konya'da en diplere indiririz. Bunun için vatandaşlarımızın desteğine büyük ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Hastaneye tedaviye gelen 60 yaşındaki Abdullah Demirel, temiz bir hastane olduğunu ve çok memnun kaldığını söyledi.

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Spor
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı Güncel
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği...
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası 'Altyapı çöktü' iddialarına yanıt
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
İki aile arasındaki arazi anlaşmazlığında silahlar çekilince kan döküldü: 2 ölü, 1 yaralı
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Yeşim Salkım İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 14:56:08. #1.14#
title