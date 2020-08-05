Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
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Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı

Sağlık Bakanlığınca, kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

Konya Şehir Hastanesi hasta kabulüne başladı
05.08.2020 12:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 12:47

Sağlık Bakanlığınca, kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan Konya Şehir Hastanesi, hasta kabulüne başladı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 Ağustos itibarıyla Konya Şehir Hastanesi'nde acil servis ve polikliniklerde hasta kabulüne başlandığını belirtti.

Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayalim" dediği şehir hastanelerinden biri olan Konya Şehir Hastanesi'ni hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "İnşallah 838 yataklı ilk etabında hizmete başlıyoruz. Yıl sonuna kadar da ikinci etabı olan 1250 yatağa tamamlanan kısmıyla hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bu hafta itibarıyla da yataklı servislerin ve yoğun bakımın taşıma işlemlerinin tamamlanacağını anlatan Koç, hastaları mağdur etmeden kademeli olarak, taşınma işlemlerini bu hafta bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koç, bu hafta gelen hastaların muayene edileceğini, 10 Ağustos'tan itibaren de Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile randevuların başlayacağını ifade etti.

Konya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yoğun bir dönem yaşadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Eğitim Araştırma Hastanemizin Meram yerleşkesi tamamen pandemi hastanesi olarak hizmete devam edecektir. Yine orada acil hizmetleri devam edecektir. Yatak yoğunluğu açısından ve Kovid-19 dışı hastalarımızın tedavilerinin yapılması açısından şehir hastanemiz büyük bir yükü kaldıracaktır. Burada inşallah bu hafta içinde ameliyatlarımız da başlayacak. Konya Kovid-19'da yoğun bir dönem yaşıyor ama diğer acil durumlarda da vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamayacaktır. Sadece Kovid-19 dışı hastaların tedavi edildiği tek merkez olarak Konya Şehir Hastanesi hizmete devam edecektir."

Konya Şehir Hastanesinin "temiz hastane" olarak hizmet vereceğini vurgulayan Koç, Kovid-19 hastalarının şehirdeki diğer hastanelerde tedavi edildiğini belirtti.

Koç, Konya'da hastanelerde yoğunluk olduğunu ifade ederek, "Yatak ve yoğun bakım yoğunluğumuz var ama 'yer yok' diye bir şey yok. Ekibimizle devamlı irtibat halindeyim. Hiçbir hasta hiçbir hastanede 'mağdur oldu, yatırılmadı' diye bir şey duymadım. Bizzat acil servisleri gezdim." diye konuştu.

Konya'da salgın sürecinin iyi yönetildiğini belirten Koç, şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızdan ricamız, maske, mesafe ve temizliğe dikkat edelim. Eğer bu hızla giderse bir şehir hastanesi daha olsa yetmez. O nedenle dikkat etmeliyiz. Biz süreci iyi yönetiyoruz ama vatandaşlarımız dikkat etmezse, yurt dışında gördüğümüz manzaraları inşallah yaşamayız. Şu anda yatak sorunumuz, yoğun bakım sorunumuz yok. Bu süreci gayet iyi götürüyoruz. Şehir Hastanemizi o nedenle temiz hastane olarak devam ettirmek istiyoruz. Vatandaşlarımız daha çok dikkat ederse inşallah diğer hastanelerimiz de en kısa sürede normale dönecektir."

Antalya'daki Kovid-19 hastalarının Konya'ya sevk edildiği iddialarıyla ilgili olarak da açıklama yapan Koç, "Kesinlikle başka bir ilden otobüslerle, özel araçlarla hasta transferi yoktur. Bu tamamen sosyal medyada sağlık sistemimizi veya sağlık yönetimlerimizi zora koşmaya çalışanların uydurduğu bir şehir efsanesidir. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Bütün hastalarımız Konya'dandır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Müdürü Koç, daha sonra hastanede incelemelerde bulundu.

Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından Şehir Hastanesine Samanpazarı Hareket Merkezinden ücretsiz aktarmalı otobüs seferleri ve 112 Nolu Şehir Hastanesi Adliye Tramvay hattının günlük 45 sefer yapacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Manşet

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