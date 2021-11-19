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Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor

Savunma sanayisi sektöründe Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisi dikkati çekti.

KONYA (AA) - Savunma sanayisi sektöründe Türkiye'nin en önemli organizasyonlarından Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'nın ikinci gününde ziyaretçilerin yoğun ilgisi dikkati çekti.

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, AA muhabirine, Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin yoğun geçtiğini söyledi.

Zirvenin 6'ncısını düzenlediklerini anımsatan Kütükcü, firmaların genel müdürleri ve üst düzey yöneticilerinin de etkinlik alanında olduğunu aktardı.

Kütükcü, kentin savunma sanayisinde son dönemde ciddi farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, "Konya'nın savunma sanayisindeki altyapısı çok güçlü. Bu alanda göstergeler de çok iyi bir seyir izliyor. Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında dördüncü il konumundayız. Hedefimiz ilk 3'te yer almak, bunu da inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

"Bu yılki etkinliğimiz geçen yıllardan daha yoğun geçiyor"

Konya'da savunma sanayi alanında 3 ana yüklenici firmanın olduğuna işaret eden Kütükcü, şunları kaydetti:

"Çok sayıda alt yüklenici firmamız var. Ana yüklenici firma sayımızı artırmak istiyoruz. Böylelikle savunma sanayisine doğrudan hizmet etmek istiyoruz. Bu hedeflere yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Konyalı sanayiciler ve halkımız buna çok ilgili, burada gösterilen yoğunluktan da anlaşılacağı gibi... Bu yıl etkinliğe 10 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. İlk gün 3 bin 500'ün üzerinde ziyaretçi aldık. Ziyaretçi hedefinin üstüne çıkacağız inşallah. Konya, bu anlamda yüksek potansiyele sahip. Her geçen yıl üstüne koyarak gidiyoruz. Bu yılki etkinliğimiz geçen yıllardan daha yoğun geçiyor."

20 Kasım'da sona erecek organizasyon, TÜBİTAK SAGE, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEI ve STM gibi 90'a yakın firma, sektörün paydaşları ile sanayicileri bir araya getiriyor.

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor

Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları sürüyor

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AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri

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