Konya sanayisi 2021 yılına ihracata artışla başladı

Konyalı sanayicilerin 2021 yılının ilk ayına ihracata artışla başladığı bildirildi.

Konya Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM), 2021'in ocak ayı geçici dış ticaret verilerine göre, yılın ilk ayında 203 milyon dolar ihracat yapan Konya'nın, bir evvelki yılın aynı ayına göre yüzde 19,16 oranında artış sağladığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, "2021'de de hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İhracat rakamlarını değerlendiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Konya, ocak ayında 203 milyon 695 bin 466 dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 19,16 seviyesindedir. Bu rakama göre Konya Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,51'e yükseltmiş olup en fazla ihracat yapan ilk on il arasında girmiştir. Tarihimizin en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığımız 2020'nin ardından 2021'in ilk ayında yakaladığımız yüksek ihracat rakamı daha yüksek oranda yıllık ihracat rakamlarına ulaşacağımızı göstermektedir. 2021'de de hedeflerimize ulaşmak için ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın