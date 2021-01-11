Konya Sanayi Odası'ndan öğrencilere tablet desteği
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Konya Sanayi Odası'ndan öğrencilere tablet desteği

11.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:03
Konya Sanayi Odası'ndan öğrencilere tablet desteği

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 307 tablet bilgisayar teslim edildi.

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından uzaktan eğitim sürecinde erişim sorunu yaşayan öğrencilere ulaştırılmak için Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 307 tablet bilgisayar teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "307 tablet bilgisayarın 20 tanesi KSO'nun kurumsal bağışı, 55 tanesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından temin edildi, 232 tanesi de sanayicilerimiz tarafından alındı." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de tablet bilgisayarın, erişim sorunu yaşayan öğrencilere çok önemli katkı sunacağını vurguladı.

Tablet desteği için KSO Başkanı Kütükcü'ye, katkı sunan herkese öğretmen ve öğrenciler adına teşekkürlerini ileten Büyük, bu tür yardımların Konya'daki diğer hayırseverlere de örnek olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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