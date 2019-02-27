Konya Sanayi Odası, Hizmet Kalitesini Tescilledi

Konya Sanayi Odası (KSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon denetiminde Türkiye'deki sanayi odaları arasında birinci oldu. KSO adına akreditasyon belgesini Başkan Yardımcısı Ömer Saylık ve Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan aldı.

Akreditasyon törenine katılan KSO Başkan Yardımcısı Ömer Saylık, Konya Sanayi Odası'nın Konya sanayisine ve üyelerine en iyi hizmeti vermek için hizmet kalitesini sürekli olarak geliştirdiğinin altını çizdi. Bu başarıda emeği geçen tüm taraflara teşekkür eden Saylık, "Konya Sanayi Odası olarak şehrimizin sanayi alt yapısını geliştirmek amacıyla pek çok çalışma yürütüyoruz. Gerek sektörlerimizin rekabet gücünün artırılması, yenilikçilik ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi gerekse şehrimizin daha yüksek katma değer üretmesi için projeler yürütüyoruz. Tüm bu çalışmalarla Konya'nın sanayide küresel rekabetçiliğini artırmasına katkıda bulunurken, üyelerimize de en iyi hizmeti, en hızlı ve en kaliteli şekilde verebilmek için sürekli olarak iyileştirmeler yapıyoruz. Yaptığımız tüm bu çalışmalar TOBB tarafından yürütülen akreditasyon denetiminde de tescillenmiş oldu. Hizmet kalitesiyle öne çıkan odamız, Türkiye'deki sanayi odaları arasında birinci oldu. Bu başarı hepimizi gururlandırdı. Bu başarı da emeği geçen tüm çalışan kardeşlerimize, profesyonel kadrolarımıza, sanayi odamızın yönetim kurulu, meclis ve meslek komitelerinde görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine Konya'yı üreten bir şehir haline getiren tüm üyelerimize ve sanayicilerimize de şükranlarımızı sunuyorum" diye konuştu.

TOBB'da yapılan akreditasyon törenine, KSO Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk İyibildiren, Meclis Üyesi Levent Çalık ve Genel Sekreter Sedat Taşkazan da katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA