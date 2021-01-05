Konya Sanayi Odası Başkanı Kütükcü: Konya, ihracatta rekor kırdı

KONYA Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu şartlarına rağmen ihracatın arttığını belirterek, "Konya'mız 2020 yılında ihracatını yüzde 8,28 oranında artırarak 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar ihracat yaptı" dedi.

KONYA Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu şartlarına rağmen ihracatın arttığını belirterek, "Konya'mız 2020 yılında ihracatını yüzde 8,28 oranında artırarak 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar ihracat yaptı" dedi.

Yaklaşık 2 milyon 300 bin nüfusa sahip Konya'da, 2020 yılında 2 milyar 185 milyon 137 bin dolar ihracat gerçekleşti. Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, pandeminin zorlu şartlarına rağmen ihracatın arttığını kaydetti. Artışın yüzde 8,28 oranında olduğuna dikkat çeken Kütükcü, "Konyalı ihracatçılarımız, 2020 yılının tamamında ihracatlarını yüzde 8,28 oranında artırarak yeni bir cumhuriyet tarihi rekoru olan 2 milyar 185 milyon 137 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiler. 2019 yılında Türkiye ihracat sıralamasında 12'nci sırada yer alan şehrimiz, 2020 yılında 11'inci sıraya yükseldi. Küresel ekonomilerin tamamını etkileyen, pandemi ile mücadele ettiğimiz bu yıl da bize ihracatta yeniden tarihi bir rekor yaşatan tüm sanayicilerimize ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2021 yılı da yeni ihracat rekorlarını konuştuğumuz bir yıl olacak" diye konuştu.

Kütükcü, ihracatın sektörlere göre dağılımında, ilk üç sırayı makine ve aksamları, otomotiv endüstrisi ve hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörlerinin oluşturduğunu belirtti. Başkan Kütükcü, "2020 yılında ihracatımızda ilk sırada 508 milyon 934 bin dolarlık ihracatla makine ve aksamları sektörü yer aldı. Bunu 421 milyon 245 bin dolar ile otomotiv endüstrisi ve 269 milyon 490 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü takip etti. Yıllık bazda en fazla artış ise yüzde 170,91 oranında artışla savunma ve havacılık sanayinde gerçekleşti. Sanayicilerimizin son dönemde en fazla yoğunlaştığı alanlardan olan savunma sanayinde 153 milyon 452 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdik" dedi. Memiş Kütükcü, ihracattaki artışında firmalara yol gösterici bir destek faaliyeti sürdüren, kurdukları İhracat Destek Ofisi'nin de katkısının olduğunu söyledi. Kütükcü, "Bu kapsamda Polonya, Romanya, Hollanda ve Etiyopya ülke tanıtım toplantıları düzenledik. Ayrıca hububat, bakliyat ve ayçiçeği yağı sektörlerine yönelik Rusya'daki paydaşlarla ikili iş görüşmesi organize ettik. Yine sanayicilerimizden gelen talepler doğrultusunda, KOBİ'ler için ihracata giriş, pandemi sonrası yeni dünya düzeni, yeni normalde satış yöntemleri, hedef pazarlar gibi pek çok konuda online eğitimler gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI