Konya Sağlık Müdürü Koç: Filyasyon ekipleri, 8 bin 873 kişiye ulaştı
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Konya Sağlık Müdürü Koç: Filyasyon ekipleri, 8 bin 873 kişiye ulaştı

KONYA Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 149 kişilik filyasyon ekibinin 7 gün 24 saat hizmet ettiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde Covid-19 tanısı konulmuş olan bireylerin temas ettiği kişileri tek tek tespit ederek onları bilgilendiren filyasyon ekiplerimiz şu ana kadar şehrimizde...

Konya Sağlık Müdürü Koç: Filyasyon ekipleri, 8 bin 873 kişiye ulaştı
20.05.2020 12:43 | Son Güncelleme: 20.05.2020 12:43

KONYA Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 149 kişilik filyasyon ekibinin 7 gün 24 saat hizmet ettiğini belirterek, "Yapılan testler neticesinde Covid-19 tanısı konulmuş olan bireylerin temas ettiği kişileri tek tek tespit ederek onları bilgilendiren filyasyon ekiplerimiz şu ana kadar şehrimizde 8 bin 873 vatandaşımıza ulaşarak koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstlendiler" dedi. 

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, kentte görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Prof. Dr. Koç, ekiplerle birlikte karantinada tutulan aileye de ziyarette bulunup, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Koç, 149 kişilik filyasyon ekibinin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığı belirtti. Filyasyon ekiplerinin salgınla mücadelede önemli rol üstlendiğine değinen Koç, şunları söyledi:

"Yapılan testler neticesinde Covid-19 tanısı konulmuş olan bireylerin temas ettiği kişileri tek tek tespit ederek onları bilgilendiren filyasyon ekiplerimiz şu ana kadar şehrimizde 8 bin 873 vatandaşımıza ulaşarak koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli bir rol üstlendiler. Adeta dedektif gibi çalışarak yüzde yüze yakın bir başarıyla şüpheli vatandaşlara ulaştılar. Salgını kontrol altına alabilmemiz ve hastalığın daha fazla kişiye bulaşmaması adına filyasyon ekiplerimize büyük sorumluluklar düşüyor. Koronavirüsün kontrolsüzce yayılmasını engelleyerek üzerlerine düşen bu sorumluluğu özverili bir şekilde yerine getiren ve yüzde yüz takip oranı yakalayan sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyorum." Koronavirüs nedeniyle takip altında tutulanlarla ilgili de İl Sağlık Müdürü Koç, "Takip altında olan ve karantina kararı çerçevesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlarımızdan bazılarının kendilerini suçlu gibi hissettiklerini ve filyasyon ekiplerinin gelmesinden rahatsızlık duyduklarını biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın başına gelebilecek bir durum olan karantina uygulaması nedeniyle kimsenin rahatsız olmaması ve karantina altındaki kişilere farklı bir gözle bakmaması gerekir. Alınan tedbir ve kontroller sayesinde geleceğe güvenle bakabileceğimizin hepimiz farkında olmalı ve bu sıkıntılı dönemi birlik ve beraberlik içerisinde atlatmalıyız" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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