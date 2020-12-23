Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 11:08
Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Koç, AA muhabir ve fotomuhabirlerinin çektiği yaşam, spor ve haber kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek, bilgi aldı.

Haber kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı fotoğrafı için oy kullanan Koç, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Ateşkesin gölgesinde 'uçurtma' etkinliği", spor kategorisinde de Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafların her birinin insanı çok etkilediğini belirten Koç, "Tüm dünyanın yaklaşık bir yıldır mücadele ettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, hayatın her alanında kendini hissettiriyor. Bu da haber, yaşam hatta spor fotoğraflarına bile yansımış. Emeği geçen tüm arkadaşları tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya Sağlık İl Müdürü Mehmet Koç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 11:20:26. #1.15#
title