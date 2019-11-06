Konya-prof. dr. cumhur çökmüş 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluştu

06.11.2019 12:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:00

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluştu

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluştuğunu söyledi. Prof. Çökmüş, Son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluşmuş. 2030 yılına kadar da yaklaşık 1,7 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bizim üniversiteler olarak da diplomalarımızı, eğitim modellerimizi veya bölümlerimizin adlarını veya içeriklerini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. YÖK de zaten bu hazırlığı yapıyor dedi.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen '4.0 İçin Ar-ge Zirvesi' bugün başladı. Üniversite kampüsünde gerçekleşen programda konuşan Rektör Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanının oluştuğunu söyledi. Çökmüş, Şu anki yürüyen işlerin yüzde 90'ı bilişim teknolojileri temelli gerçekleşiyor. Yeni meslekler türüyor. Bundan 50 yıl önce olmayan veya kaybolan, şekil değiştirenler var. Örneğin son 10 yılda 2 milyon yeni iş alanı oluşmuş. 2030 yılına kadar da yaklaşık 1,7 milyon yeni iş alanı ortaya çıkacak. Dolayısıyla bizim üniversiteler olarak da diplomalarımızı, eğitim modellerimizi veya bölümlerimizin adlarını veya içeriklerini yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. YÖK de zaten bu hazırlığı yapıyor dedi.

VERİ AKTARIMI 45 KAT ARTMIŞ

Ülkeler arası veri aktarımının 2005 yılından itibaren 45 kat arttığına da dikkat çeken Çökmüş, Artık bilgiye ulaşma sorunu yok. Bunlar için altyapıyı uygun hale getirmeniz gerekiyor. Ülkemizin bir şansı, oluşturduğumuz bu yeni sistemde en son teknolojiyi veya versiyonları kullanma şansımız var. Eskiyi yenileme zorunda kalmayacağız yeni alanlar var diye konuştu.

TARIMLA UĞRAŞAN NÜFUS AZALIYOR

Tarımla uğraşan nüfusun gün geçtikçe azaldığını da belirten Cumhur Çökmüş, İnsanoğlu, her yönüyle iş anlamında kas gücünü minimuma indiren bir yola doğru gidiyor. Tarımla uğraşan nüfusumuz gün geçtikçe azalıyor. Bunun birçok nedeni var. Bu ne kadar mekanize olursa tabii ki sayı, oran o kadar azalır. Ama elde edilen gelir yükseleceği için refaha yansıması daha yüksek olacaktır. Biz üniversite olarak yaptığımız tüm çalışmalarda tarımda 4.0'ı gıda da 4.0'ı ön planda tutarak hem personel yeterliliğimiz hem de öğrencilerimizi bu boyutta donatmaya çalışıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA