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KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Metin Çapar, koronavirüsün hamile kadınlarda düşük yapabileceğini belirterek, "Koronavirüslü gebelerde oksijen azlığı meydana gelir. Oksijen azlığı olursa çocuklarında oksijeni azalır ve büyümeleri geri kalır.

26.03.2020 09:10 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:15
KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Metin Çapar, koronavirüsün hamile kadınlarda düşük yapabileceğini belirterek, "Koronavirüslü gebelerde oksijen azlığı meydana gelir. Oksijen azlığı olursa çocuklarında oksijeni azalır ve büyümeleri geri kalır. Doğumda da bu nedenle morarmalar meydana gelebilir. Gebelikte virüse yakalananlarda düşük yapma ihtimali de söz konusudur' 'dedi.

Prof. Dr. Metin Çapar, koronavirüsün kolayca birçok yere yapışabildiğini ve bu nedende de kişiden kişiye rahatlıkla bulaşan bir virüs olduğunu belirtti. Hamile kadınlarda koronavirüsün grip ve nezle belirtisi şeklinde ortaya çıktığını ifade eden Çapar, "Koronavirüslü gebelerde oksijen azlığı meydana gelir. Oksijen azlığı olursa çocuklarında oksijeni azalır ve büyümeleri geri kalır. Doğumda da bu nedenle morarmalar meydana gelebilir. Gebelikte virüse yakalananlarda düşük yapma ihtimali de söz konusudur. Gebelerde, kandaki bağışıklık sisteminde değişiklik meydana gelir ve daha kolay hastalığa yakalanma ihtimalleri vardır. Ancak normal insanlara göre daha hafif bir şekilde hastalığı geçirmekteler. Dolayısıyla gebelerin bu hastalığa duyarlılığı çok artmıştır. Çok şükür ki şimdiye kadar koronavirüslü gebelerde ölüm gözlemlenmemiştir" diye konuştu.

'DOĞUM SONRASI TAKİP EDİLMELİ'

Enfekte olan hamile kadınların doğum sonrası da takip edilmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Çapar, "Doğumdan sonra bile enfekte olan, yani virüs alan gebelerin en az 2 hafta boyunca izlenmesi gerekmektedir. Çünkü doğum sonrasında vaka daha da tehlikeli daha kötü hal alabilir. O nedenle böyle hastaların doğum sonrasında en az 2 hafta kontrol altında tutulmasında fayda vardır. Bu tür hastaların en önemli özelliği her iki akciğeri de bozabilen enfeksiyon meydana geldiği için akciğer yönünden mutlaka değerlendirilmeleri çok önemli olmaktadır" dedi.

Çapar, bebekleri korumanın en önemli yolunun emzirirken mutlaka maske takılması gerektiğini belirtti.

GÖBEK KORDONU HEMEN KESİLMELİ

Çapar, doğum sonrası göbek kordonunun hemen kesilmesi gerektiğini ifade ederek, "Doğum yaparken özellikle hekiminin hemen göbek kordonunu kesmesi önemlidir. Eğer geç kesilirse anneden çocuğa mikrop alması kolaylaştırmaktadır" diye konuştu.

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KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KONYA PROF. DR. ÇAPAR KORONAVİRÜS, HAMİLE KADINLARDA DÜŞÜĞE NEDEN OLABİLİR

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