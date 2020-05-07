KONYA Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
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KONYA Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

KONYA Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar
07.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.05.2020 16:17

Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlarKONYA'da koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı.

Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

KONYA'da koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal ederek açık tutulan kıraathaneye yapılan operasyonda 1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişi yakalandı. Kıraathanede baskınlar sırasında polisten kaçmak için kullandıkları ucu çatıya çıkan tünelin olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden 2'si de tünelde yakalandı. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Horozluhan Mahallesi Zafer Sanayi Sitesi içerisindeki bir kıraathanenin açık olduğu bilgisi üzerine hareket geçti. Ekipler kıraathaneye düzenledikleri baskında, işletmecilerin ve müşterilerin olası polis baskınında, kıraathanenin içerisinden bitişiğindeki gazinoya oradan da çatıya uzanan bir tünel buldu. Ekipler tünelde saklanan 2 kişiyi de yakaladı.1'i iş yeri sahibi olmak üzere 10 kişiye İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 3'er bin 150'şer lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibine hakkında da adli işlem başlatılırken, kıraathane mühürlendi.

KONYA Polisten kaçmak için kıraathaneye tünel yapmışlar

Kaynak: DHA

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