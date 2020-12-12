Konya polisinden kısıtlama denetimi
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Konya polisinden kısıtlama denetimi

12.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:05

Konya polisinden kısıtlama denetimi Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Konya polisinden kısıtlama denetimi

KONYA - Konya'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, Türkiye genelinde Cuma akşamı 21.00'den Pazartesi sabahı saat 05.00'a kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik Konya polisi il genelinde denetimlerini sürdürüyor. Şehrin farklı bölgelerinde oluşturulan uygulama noktalarında araçlar ve yayalar durdurularak izin belgeleri kontrol ediliyor. Belgeleri eksiksiz olanların seyahatine izin verilirken kısıtlamaya uymadığı tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılıyor. Denetimlerin kısıtlama sona erene kadar devam edeceği bildirildi.

Konya polisinden kısıtlama denetimi
Konya polisinden kısıtlama denetimi
Konya polisinden kısıtlama denetimi
Konya polisinden kısıtlama denetimi
Konya polisinden kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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