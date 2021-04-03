Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor
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Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya Polisi kısıtlama denetimlerine ara vermiyor

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kısıtlama ihlallerine karşı denetimlere devam ediyor.

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Doğum günü partisine polis baskını düzenlenen Özge Özpirinçci içini döktü: Artık sinirleniyorum

Konya'da korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekipleri kısıtlama ihlallerine karşı denetimlere devam ediyor.

Polis ekiplerinin yaptığı denetim ve uygulamalarda kuralları ihlal eden vatandaş ve işletmelere ceza yazılarak yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Kayısılı Burun Sokak'ta bulunan bir kahvehaneye baskın yapan polis, içeride kısıtlamaya ve kurallara uymayan 40 şahsı yakaladı. 40 şahsa sokağa çıkma kısıtlamasından 3 bin 150'şer TL'den toplam 126 bin TL para cezası kesilirken, işletme sahibi gerekli işlemler için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Çukurçimen Sokak'ta bir eğlence mekanının açık olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. iş yerinde yapılan denetimde 88 kişi polise yakalandı. İş yerinin tütün tüketimine izin verdiğinden dolayı işlem yapılırken, işletmenin 21 çalışana 1774 SKM gereğince form düzenlendi. Alkol alındığı tespit edilen iş yerine ayrıca TAPDK belgesi olmadığı için gerekli cezai işlem yapıldı. Canlı müzik yayın belgesinin olmadığı tespit edilen iş yerinde bulunan toplam 88 kişiye kısıtlamaya uymamaktan 3 bin 150'şer TL'de toplam 277 bin 200 TL para cezası kesildi. Kafede şahıslar üzerinde yapılan GBT sorgulamasında ise yaralama ve basit yaralama suçlarından aranan 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İş yeri sorumlusu bir kişi ise Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimatla "Mühür Bozma ve Bulaşıcı Hastalık Tedbirlerine Aykırı Davranma" suçlarından işlem yapılması için polis merkezine götürüldü. Ruhsatsız faaliyet gösteren işletme Selçuklu Belediyesi zabıta görevlilerince mühürlendi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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