Konya Panorama Müzesi ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 2021'de En Çok Ziyaret Edilen Mekanlardan Oldu

KONYA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehrin sembol yapıları haline gelen ve yapıldığı ilk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan Konya Panorama Müzesi ile İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nin 2021 yılında da Konya'dan ve Konya dışından yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Salgın sürecinde normalleşmeyle birlikte iki yapının da yerli ve yabancı ziyaretçilerin en çok tercih ettiği mekanlar arasında olduğunu kaydeden Başkan Altay, 2021 yılında Konya Panorama Müzesi'nin ve İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nin toplam ziyaretçi sayısının 251 bin 338 olduğunu belirtti.

KONYA PANORAMA MÜZESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Konya Panorama Müzesi içinde Hz. Mevlana'nın hayatı, yaşadığı bazı sembol anlar ve 1200'lü yılların Konya'sının canlandırıldığı müze alanı, sergi alanı ile dünyadaki 25 mevlevihanenin maketinin yer aldığı iç avlu bulunuyor.

İSTİKLAL HARBİ ŞEHİTLERİ ABİDESİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Harbi'nde şehit olan ecdadımızın aziz hatırası için yaptırılan İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi'nde başta İstiklal Harbi olmak üzere 1. Dünya Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı ve iç güvenlik sırasında vatan uğruna canını feda eden şehitlerin isimlerinin yer aldığı iç avlu, Konya'nın o dönemindeki sosyal yapısını anlatan müze, tarihteki 16 Türk devletinin bayraklarının yer aldığı havuzlu yol ve Gaziler Lokali yer alıyor.

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