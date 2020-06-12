Konya Pandemi Kurulu üyesi Erayman: İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir
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Konya Pandemi Kurulu üyesi Erayman: İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir

KONYA'da, Covid-19 vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendiren İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor.

Konya Pandemi Kurulu üyesi Erayman: İniş trendindeyken dalgalanmalar olabilir
12.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:05

KONYA'da, Covid-19 vaka sayısının son günlerde artmasını değerlendiren İl Pandemi Kurulu üyesi Doç. Dr. İbrahim Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında 1000'in altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu kurallara uyarak başarılı şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım" dedi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, normalleşme sürecinin yaşandığı son günlerde, Konya'daki Covid-19 vaka sayısında artış olduğunu açıkladı. Kentteki vaka sayısının artmasına, alınan tedbirler kapsamındaki kısıtlamalara uyulmayıp, ramazan ayı sonlarında yapılan toplu iftarlar ve Ramazan Bayramı sonrası bayramlaşmaların neden olduğu öngörülüyor. 

İl Pandemi Kurulu üyesi olan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Erayman, bu tip dalgalanmaların olabileceğini, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka uyulması ve rehavete kapılmamak gerektiğini söyledi. Erayman, "Ramazan ayında ve bayramda tedbirler alındı. Sokağa çıkma kısıtlamasına mümkün oldukça uyulmaya çalışıldı. Halkımızın büyük bir kısmı uyum gösterdi ama uyum göstermeyen de oldu. Tabi çok uzun süre insanlarımız evlerinde kaldı, birbirlerini göremedi ama esas problem, bundan sonra ne yapacağımız. Kısmen vaka artışları olabilir, bunlar beklediğimiz şeyler. Biz ülke olarak pik noktasını, tepe noktasını görmüş ve inmeye başlamış, ulusal verilere baktığımızda da günlük olarak 1000'in altında rakamlar görüyoruz. Bu basamaklar önemli. Mesela vaka sayısındaki hedefimiz; 500 görmek, 500'den sonra 200 görmek, sonra görmemek olacaktır. Çünkü birden 0'ı görmek mümkün değil. Bu dünyada da böyledir. Bu basamakları da iyi geçmek istiyorsak kurallara uymalıyız; maske, hijyen ve sosyal mesafeye devam etmeliyiz" diye konuştu. 'REHAVETE KAPILMAMAMIZ LAZIM'Maske, sosyal mesafe ve hijyenin hayat kurtarıcı olduğunu belirten Erayman, "Maske hayat kurtarıcı bir davranıştır. El yıkamak ve sosyal mesafede yine hayat kurtarıcı bir davranıştır. Kim için? Karşımızdaki insan için. Maske takmaz ve bu kurala uymazsak örneğin; 65 yaş üstü kişi kanser hastası olabilir ve yürümek için sokağa çıkmak isteyecektir. Onun özgürlük alanını kısıtlamış ve yaşamını riske atmış olursunuz. Başkalarının özgürlük ve yaşam hakkına saygı göstermeliyiz" dedi. Doç. Dr. Erayman, Türkiye'de eylül ayından itibaren vaka sayısının yok denecek kadar en aza inebileceğini öngördüklerini söyledi. Erayman, "Normalleşme süreci beklediğimiz şekilde gidiyor. İniş trendindeyken, hafif dalgalanmalar olabilir, sorun değil. Ulusal olarak vaka sayısında 1000'in altında olmamız gayet iyi. Umarım bunu, kurallara uyarak başarılı bir şekilde atlatırız. Kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım" diye konuştu. ?


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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