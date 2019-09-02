"Konya Ovası, suyla buluşturulduğunda tarımsal üretim artacak"

02.09.2019 17:12

Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki toplu açılış töreninde verdiği müjdelere ilişkin, "Konya Ovası'nın tamamı suyla buluşturulduğu takdirde tarımsal üretim artacak ve buna bağlı ticaret değer kazanacaktır." dedi.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mavi Tünel ile 600 bin dekar arazinin suyla buluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Bu proje ile asırlık yıllık hayalin gerçeğe dönmesinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçenlere teşekkür eden Çevik, havzalar arasında su transferi yapılarak Konya Ovası'nın kuzey kesimlerinin de suyla buluşturulması için bir çalışma başlatılması gerektiğini ifade etti.

Çevik, Hükümetin tarımsal ticarete büyük önem verdiğini bunun için de ovanın suyla buluşturulmasının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Mavi Tünel ile hedeflenen 600 bin dekar arazinin sulamaya açılacağını açıklamasının çiftçileri oldukça memnun ettiğini anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"İç Anadolu ve geçit bölgelerinde 4,5 milyon hektar civarında nadas alanı bulunmaktadır. Tarım potansiyelinin önündeki en büyük engel, bu potansiyelin kullanılamıyor olmasıdır. Bunun en büyük nedeni de su yetersizliğidir. Nadasa bırakılan alanların suyla buluşturulması halinde yıllık tarımsal hasılamız 20 milyar lira artış gösterecektir. Sürdürülebilir bir tarım ve verimlilik için belli ilkeler çerçevesinde havzalar arasında su transferinin yapılarak, tarımın iklim şartlarına bağımlılığının azaltılması gerekir. Özellikle Türkiye'deki kıraç alanların yüzde 16'sına sahip Konya Ovası'nın yağışa bağlı tarım yapılan kuzey kesimlerinin de suyla buluşturulması gerekmektedir. Konya Ovası'nın tamamı suyla buluşturulduğu takdirde tarımsal üretim artacak ve buna bağlı ticaret değer kazanacaktır."

Kaynak: AA