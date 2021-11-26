Konya Ovası'nda 'yetersiz yağış' endişesi

KONYA (DHA) - TÜRKİYE'nin 'tahıl ambarı' olarak bilinen Konya Ovası'nda kuraklık nedeniyle 2020- 2021 sezonunda buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. 5 aydır yağış alamayan ovada birkaç gündür kendini gösteren yağış, bazı alanlarda çimlenme oluşturdu. Ziraat Yüksek Mühendisi Celil Çalış, "Temmuz ayından bu yana ilk defa yağış alıyoruz. Ancak geçen yıldan çok daha kötü bir dönemdeyiz. Geçtiğimiz yıl temmuz ve ekim ayları arasında belli miktarlarda ara, ara yağışlar oldu. Sonbahar kaygımız yoktu. Şu an yağışların miktarının yeterli olmadığını düşünüyoruz" dedi.

Konya Ovası'nda, kuraklık nedeniyle 2020- 2021 sezonunda buğday ve arpa hasadında 1 milyon ton verim kaybı yaşandı. Kıraç arazilerin bazılarında neredeyse çimlenme bile gözlenmedi. 5 aydır yağış alamayan ovada birkaç gündür kendini gösteren yağış, bazı alanlarda çimlenme oluşturdu. Çiftçide yağış endişesi olduğunu belirten Ziraat Yüksek Mühendisi Celil Çalış, "Kuraklık, her yıl bir önceki yılı aratır pozisyonda devam ediyor. Kuraklığı, sadece tarımsal kuraklığını değerlendiremeyiz. Birincisi tarımsal kuraklık, ikincisini de sosyal kuraklık olarak değerlendiriyoruz. Geçtiğimiz dönemle kıyasla sosyal kuraklık da kendisini göstermekte. Sosyal kuraklık dediğimiz durum; vatandaşımızın önünü görememesi, karar verememesi ve yarın ne olacağı konusunda ciddi endişelerinin olması. 2020-21 döneminde Orta Anadolu'yu ve Güneydoğu Anadolu'yu kasıp kavuran sıcak hava, kıraç alanlarda ciddi verim kayıplarına neden oldu. Çiftçide gelecek sezon ne olacak gibi bir endişe oluşturdu" dedi.

Konya Ovası çiftçisinin yaşanan kuraklığa karşı alabileceği en önemli tedbirin kuraklık sigortası olduğunu ifade eden Çalış, "Çiftçimizin alabileceği en önemli tedbir, kuraklık sigortasıdır. Geçtiğimiz yıllarda bunu birçok çiftçimiz yaptırmadı. Ben şunu çiftçilerime açıkça söylemek istiyorum; ceketini sat, kuraklık sigortasını yaptır sezonundayız. Çünkü önümüzde çok belirsiz bir iklim bekliyoruz. Umarız ki mevsim normallerinin üzerinde yağışlar alırız da bahar ayına umutla bakarız" diye konuştu.