Konya Ovası'nda, son 20 yılın kurak mayısında rekolte yarıya indi

Konya Ovası'nda mayıs ayı, son 20 yılın en kurak ayı olarak geçtiği için tahılda rekolte düşüşü yaşanmasına neden oldu. Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof Dr. Süleyman Soylu, hasat öncesi dekarda 350-400 kilogram arasında bir verim beklediklerini; ancak yaşanan kuraklık nedeniyle şu an ki ilk hasat verilerine göre ortalama 200 kilogram civarında verim aldıklarını söyledi.

Türkiye'nin, 38 bin 873 kilometrekare yüz ölçümüyle en büyük kenti olan, en fazla tahıl ürününün yetiştirildiği için tahıl ambarı olarak bilinen ve yıllık ortalama 2,5 milyon ton buğday üretilen Konya Ovası, son 20 yılın en kurak mayıs ayını geçirdi ve hasadın başladığı ovada rekolte beklentilerini yarıya indirdi. Ziraat Mühendisleri Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, hasat öncesi beklentilerinin dekara 350-400 kilogram olduğunu, şu ana kadar ki hasat sürecinde bu sayının 200 kilogram olduğunu belirtti.

Soylu, şunları söyledi

Konya Ovası ülkemizin tahıl ambarı. Başta kıraç arpalar olmak üzere hasatımız başladı. Kıraç buğday ekim alanlarında da hasatlar başladı. Bu yıl yüksek rekolte konusunda çok umutluyduk. Mart-nisan yağışları çok güzel geçti. Sonbahar çok güzeldi. Ama mayıs son 20 yılın en kurak Mayıs'ıydı. İster istemez bu kuraklık nispeten verimliliği olumsuz etkiledi. Haziran yağışları ise buğdaylara biraz yaradı ama arpalara çok büyük faydası olmadı. Şu an da ilk hasat verileri; dekara verimlerin 200 kilogram ortalaması var. Tabi bizim beklentimiz eğer bu kuraklık olmasaydı 350-400 kilogramdı. Özellikle tam tane dolum döneminde havaların kurak gitmesi biraz tanelerin cılızlaşmasına, kalitenin düşmesine neden oldu.

3 MİLYON TON REKOLTEYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ

Hedeflerinin buğday ve arpada 3 milyon ton rekolte olduğunu belirten Süleyman Soylu, Buradaki çiftçilerimizin beklentisi ürünlerini en azından devletin açıkladığı fiyatların altına düşmemesi. Şu an da arpa fiyatları devletin açıkladığı taban fiyatlarının biraz daha altında seyrediyor. Bu konuda da çiftçilerimizin mağdur edilmemesini istiyoruz. Bu yıl buğday ve arpa olarak 3 milyon ton civarında rekolte bekliyorduk. İnşallah bunu yakalarız diye umut ediyoruz. Çünkü artık buğday ve arpa ekim alanlarında ciddi bir sınır değerlere ulaştık. Diğer ürünlere kayış söz konusu. Bu açıdan ülke ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayan bu bölgede rekolte ve kalitenin üst düzey olması ülke tarımı ve ülke ekonomisini doğrudan etkiyecektir. diye konuştu.

Kaynak: DHA