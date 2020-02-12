Konya otomobilin çarptığı genç öldü
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Konya otomobilin çarptığı genç öldü

Otomobilin çarptığı genç öldüKONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

12.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:29
Konya otomobilin çarptığı genç öldü

Otomobilin çarptığı genç öldü

KONYA'da yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş (21), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesinde Sancak Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Burhan Susamcı yönetimindeki DIL BS 394 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mücahit Aktaş'a çarptı. Kazada yaralanan Aktaş, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Sürücü Susamcı da gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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