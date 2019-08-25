KONYA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ METRELERCE HAVAYA SAVRULDU

25.08.2019 10:05

Konya'da yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobilin çarpma anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza dün saat 17.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Aziz G. (30) idaresindeki 42 FMR 60 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Ayşegül Göksel'e (20) çarptı. Genç kız çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya ve ileriye savruldu. Kazada ağır yaralanan Göksel'in yardımına çevredekiler koştu. Bu anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Ayşenur Göksel'in dalgın bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalıştığı, hızla akan trafikte başka araçlarında kendisine vurmamak için yavaşladığı görülüyor.

Ayşegül Göksel, olay yerine çağırılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Aziz G. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Trafik raporlarında genç kızın yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve bu nedenle de kusurlu olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA