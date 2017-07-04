Konya - Otomobili Ile Seyir Halindeyken Vurularak Öldürüldü

Otomobili ile seyir halindeyken vurularak öldürüldü



KONYA'da 39 yaşındaki Yunus Şener, otomobili ile seyir halindeyken açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.



Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yunus Şener, 42 SR 969 plakalı otomobili ile cadde üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce otomobile tüfekle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Şener kalbinden vuruldu. Yaralı olarak bir süre daha yola devam eden Şener'in kontrolünü kaybettiği otomobil, bir işyerinin camına vururak durdu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şener, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen Yunus Şener, hayatını kaybetti. Otomobilde yapılan incelemede bira şişeleri ve ekmek bıçağı bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.