KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı
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KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı

Otomobil takla attı: 5 yaralıKONYA'nın Akşehir ilçesinde sürücünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

26.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:37

Otomobil takla attı: 5 yaralı

KONYA'nın Akşehir ilçesinde sürücünün kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 06.50 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Atakent Mahallesi kavşağında meydana geldi. Fevzi Karagöz (55) yönetimindeki 42 ABU 014 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarptıktan sonra takla attı. Kazada sürücü Fevzi Karagöz ve yanında bulunan Bahide Karal (49), Emrah Karal (19), Hatice Bezciyarar (78) ve Necattin Karal (50) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA Otomobil takla attı: 5 yaralı

Kaynak: DHA

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