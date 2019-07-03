KONYA Otomobil, bisiklete çarptı 2 yaralı

Otomobil, bisiklete çarptı 2 yaralı

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye çarpan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi, Kazada bisiklet sürücüsü Mevllüt Süslü (16) ile otomobil sürücüsü Muammer Ayvacı (46) yaralandı.

Kaza, bugün sabah saatlerinde merkez Karatay ilçesi Adana Çevre Yolu'nda meydana geldi. Muammer Ayvacı'nın kullandığı 42 APB63 plakalı otomobil, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt Süslü'ye çarptı. Otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Aydınlatma direği ise karşı şeride devrildi. Kazada bisiklet sürücüsü Süslü ile otomobil sürücüsü Ayvacı yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yola devrilen aydınlatma direği ise vatandaşların yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: DHA