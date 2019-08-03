KONYA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI SÜRÜCÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde önce önünde giden otomobile, ardından da bireyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Cüneyit Cebenoyan öldü, eşi Ayşegül Cebenoyan (55) ise yaralandı. Kaza, saat 08.30 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak Mahallesi'nde meydana geldi. Cüneyit Cebenoyan yönetimindeki 34 ZE 9553 plakalı otomobil, aynı yöne giden Osman Bardakçı yönetimindeki BA 975 TJ plakalı otomobile arkadan çarptı. Kontrolün kayboldu otomobil, bariyere çarparak durabildi. Bariyerin ok gibi saplandığı otomobilin sürücüsü Cüneyit Cebenoyan öldü, eşi Ayşegül Cebenoyan ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayşegül Cebenoyan ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Cüneyit Cebenoyan'ın cansız bedeni, sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kondu.

Kaynak: DHA