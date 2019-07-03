KONYA Otomobil, ambulansa çarptı 4 yaralı

Otomobil, ambulansa çarptı 4 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı taşıyan ambulansa, kavşakta otomobilin çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada hasta yara almadan kurtulurken, 2'si sağlık görevlisi, 2'si sürücü 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Seydişehir- Konya karayolu Karabulak kavşağında meydana geldi. Fahri Vezirarslan, yönetimindeki 42 FNK 74 plakalı 112 Acil Servis Hizmetleri'ne bağlı ambulansla, kalp krizi geçiren Yusuf Kiraz'ı, Konya'daki hastaneye götürmek için yola çıktı. Vezirarslan'ın kullandığı ambulansa, kavşakta Nuri Kavi idaresindeki 19 SB 322 otomobil çarptı. Kazada hasta Kiraz yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü Vezirarslan, sağlık görevlileri Şerifenur Korkmaz ve Lokman Nergiz ile otomobil sürücüsü Nuri Kavi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hasta Kiraz da hava ambulansıyla Konya'ya götürüldü.

Kaynak: DHA