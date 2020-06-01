Konya otogarı yeniden hizmete başladı Konya'da normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte iki ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan merkezdeki iki ve 9 ilçedeki otobüs terminallerinde gerekli önlemleri aldı.

Konya'da normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte iki ay sonra yeniden hizmet vermeye başlayan merkezdeki iki ve 9 ilçedeki otobüs terminallerinde gerekli önlemleri aldı. Terminallerin dezenfeksiyonu yapılırken, yolcular maskesiz terminale alınmıyor ve girişlerde ateşleri ölçülüyor. Otogarda sosyal mesafe kuralları gereği kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu denetimleri de gerçekleştiriliyor.

Yeniden hizmete açılan şehirlerarası otobüs terminali ile diğer terminallerde dezenfeksiyon başta olmak üzere gerekli tedbirler alındı. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren merkezdeki iki otobüs terminali ile Akşehir, Beyşehir, Cihanbeyli, Ereğli, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar Kulu ve Yunak'ta hizmet veren terminaller 58 gün aranın ardından yeniden kapılarını vatandaşlara açtı.

Salgının başladığı ilk günlerde bütün terminallere dezenfektan kuran Konya Büyükşehir Belediyesi, yasağın kaldırılmasıyla birlikte şehir genelindeki bütün terminallerin dezenfeksiyonunu yaparak hazır hale getirdi. Yeni normalleşme sürecinde terminallere artık maskesiz şekilde yolcu alınmıyor ve yolcuların ateş ölçer ile sağlık kontrolleri yapılıyor. Ayrıca kapalı alanda bulunan bekleme koltukları tedbir amaçlı hizmet vermezken otobüslere getirilen sosyal mesafe kuralları gereği kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu denetimleri de zabıta tarafından yapılıyor. Öte yandan otobüs, uçak, tren gibi şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde firmalar, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden yolcular tarafından kod alındıktan sonra biletleme işlemi yapacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 3 Nisan itibariyle 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta araç giriş-çıkışlarının yasaklanmasının ardından Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki otogarların faaliyeti durdurulmuştu. Mart ayından itibaren seyahatlerin valilikler tarafından izne bağlanmasıyla birlikte Konya Valiliği bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulunda mücbir sebebi olan 828 yolcuya Seyahat İzin Belgesi düzenlenirken bu süreçte diğer illerde karantinası biten Konyalı vatandaşların ve Konya'da karantina süresini dolduran kişilerin sevkleri AFAD ile koordine edildi.

Ayrıca terhis olan askerlerin geliş-gidişleri Merkez Komutanlığı ile planlanırken, cezaevi tahliyeleri sonrasında gerekli kontroller yapılarak seyahatler düzenlendi. Korona virüs nedeniyle ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnafa destek olan Konya Büyükşehir Belediyesi, Mart ve Nisan aylarında otobüs firmalarından ve otogar esnafından kira almadı. - KONYA

Kaynak: İHA