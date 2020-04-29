KONYA Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ayı ilgisi
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KONYA Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ayı ilgisi

Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ayı ilgisiOSMANLI döneminde saray mutfaklarının vazgeçilmezi olan demirhindi şerbetine, ramazan ayı nedeniyle ilgi arttı.

KONYA Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ayı ilgisi
29.04.2020 09:33 | Son Güncelleme: 29.04.2020 09:35

Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ayı ilgisi

OSMANLI döneminde saray mutfaklarının vazgeçilmezi olan demirhindi şerbetine, ramazan ayı nedeniyle ilgi arttı. Susuzluğun giderilmesi ve sindirimi kolaylaştırıcı gibi özelliği olduğunu bilinen demirhindi şerbeti, bağışlık sisteminin güçlenmesine de etkisi olduğu düşüncesi de koronavirüs salgını nedeniyle son günlerde tercih edilmesi arasında yer alıyor. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, "Şerbet, Osmanlı'nın bize bıraktığı kültürlerimizden. Ramazan ayı geldiğinde biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, hastalıklara karşı vücut direncimizi artırılması için, metabolizmanın düzgün çalışması için kullanılabilecek en güzel ürün şerbettir."dedi. Osmanlı döneminden günümüze kadar sofraları süsleyen demirhindi şerbeti, bakla görünümlü demirhindi meyvesinin yanı sıra içerisine tarçın, zencefil, zerdeçal, yenibahar, kakule, rezene, havlıcan, anason ve çörek otu gibi birçok doğal bitkinin karışımıyla elde ediliyor. Özellikle ramazan ayında susuzluğun giderilmesi ve sindirimi kolaylaştırıcı özelliği olduğu bilinen şerbetin, bağışıklık sistemini güçlendirmesine de etkisi olduğu düşüncesiyle koronavirüs salgını nedeniyle ilgiyi artırdı. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Teknikeri Mehmet Pıçak, şerbetin Osmanlı mutfağından geldiğini belirterek şunları söyledi: "Şerbet bir gelenek ve kültürdür. Şerbet, Osmanlı'nın bize bıraktığı kültürlerimizdendir. Ramazan ayı geldiğinde biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için, hastalıklara karşı vücut direncimizi artırılması için, metabolizmanın düzgün çalışması için kullanılabilecek en güzel ürün şerbettir. Şerbet bizim Osmanlı saray mutfağından formelize ederek aldığımız bir üründür. Bizim ramazan ayında bununla ilgili bir sloganımız var. 'Rahat oruç tutabilmek için demirhindi şerbeti için' diyoruz. İçerisinden geçtiğimiz buhranlı havada, bu virüs ortamında, dünyayı etkileyen bu salgın dönemde kullanılabilecek ve gıda olarak tüketilebilecek bir üründür şerbet."

'İFTARDA VE SAHURDA TÜKETİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ'

Demirhindi şerbetinin iftar ve sahurda düzenli olarak tüketilmesini tavsiye ettiklerini belirten Pıçak, "Biz vatandaşlarımıza demirhindi şerbetini iftarda ve sahurda düzenli olarak tüketmesini öneriyoruz. Yapımı ise şu şekilde; Kaynamakta olan 10 litre su içerisine yarım kilo kadar demirhindi ilave ediyoruz. Bunun yanında elli gram kabuk tarçın, 50 gram kök zencefil, 15 gram havlıcan, 15 gram zerdaçal, 10 gram yenibahar, 10 gram kakule, 10 gram muskat, 10 gram rezene, 10 gram anason, 5 gram çörek otu ve yine 5 gramda renklendirmesi ve tatlandırması açısından nar çiçeği ilave ediyoruz. 10 litre kaynamakta olan su içerisine bu ürünleri ekliyoruz ve kısık ateşte iki saat kaynatıyoruz. İki saat kaynadıktan sonra içerisindeki bitki ve baharatları alarak soğumaya bırakıyoruz. Ilık bir seviyeye geldiği anda içerisine yarım kilo bal ilave ediyoruz. Böylece şerbetimiz ortaya çıkmış oluyor" dedi. Şerbetin soğuk içilmesini tavsiye ettiğini ifade eden Pıçak, " Bu şerbetin soğuk kullanımını tavsiye ediyoruz. Sahurda bir su bardağı miktarı kadar tüketilen demirhindi şerbeti gün içerisinde susuzluğu engeller, bağışıklık güçlenir ve hastalıklara karşıda direnç kazandırır. İftarda bir su bardağı miktarı kadar kullanılan demirhindi şerbeti ise, iftarda aldığımız yoğun gıdaların sindirimini kolaylaştırır ve iftardan sahura kadar geçen sürede kabızlığı engeller ve düzenli olarak kullanımında da bu virüs, bakteri ortamında koruyucu hekimlik statüsünde vücudumuzu direnç olarak güçlendirir ve hastalıklara karşı bizi korur."diye konuştu.

'50 LİRAYA 10 LİTRE YAPILABİLİR'

50 liraya 10 litre demirhindi şerbeti elde edilebileceğini belirten Mehmet Pıçak, "Evde uygulayacağımız bu yöntemle, demirhindi ve şerbetin baharat malzemesi 35 lira civarında bir maliyet tutmaktadır. Yarım kiloluk bir balında maliyetini de ilave ettiğimizde, yaklaşık olarak yarım kilo demirhindi, 200 gram baharat malzemesi ve yarım kilo bal ile yapacağımız bu şerbetin 10 litresi için maliyeti 50 liradır. Litre başına 5 lira gibi bir maliyeti vardır. Alternatif olarak sunulan içeceklere karşı bizim için çok büyük bir kozdur diyebilirim."şeklinde konuştu.

KONYA Osmanlı döneminde tüketilen demirhindi şerbetine ramazan ayı ilgisi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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