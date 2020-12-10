Konya OSB'yi led ışıklar aydınlatacak

Konya Organize Sanayi Bölgesinde (KOS) aydınlatma armatürleri, verimi çok daha yüksek olan led aydınlatmalarla değiştirilecek.

Konya Organize Sanayi Bölgesinde (KOS) aydınlatma armatürleri, verimi çok daha yüksek olan led aydınlatmalarla değiştirilecek.

KOS, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü arasında 'Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi'nin protokolü imzalandı. Proje ile, Konya OSB'nin 3. Kısım Genişleme Alanı'ndaki 250 Watt'lık aydınlatma armatürleri, verimi çok daha yüksek olan led aydınlatmalarla değiştirilecek.

Projenin verimli enerjiye odaklanan bir çalışma olduğunu ifade eden KOS ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Konya OSB'nin enerji ve enerji verimliliği konusunu son derece önemseyen, bu konuda sürekli iyileştirmeler yapan bir sanayi bölgesi olduğunun altını çizerek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

KOS'ta şu anda 4.5 MW kurulu güce sahip üç ayrı güneş enerjisi santrali bulunduğunu, bu santralin yenilenebilir enerji üretmenin yanı sıra, sanayicilere de örnek teşkil ettiğini kaydeden Kütükcü, bölgede üretim yapan sanayicilerin de güneş enerjisi santralleri kurmaya başladıklarını kaydetti.

Kütükcü, enerji verimliliğinin Türkiye için de, Konya için de hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi; "Üretim için enerji, olmazsa olmazımız. Bunun için enerjimizi olabildiğince verimli kullanmak zorundayız. Ben aynı zamanda, Enerji Verimliliği Derneği'nin Yönetim Kurulu Üyesiyim. Dernek tarafından yapılan bilinç endeksinin sonuçlarına göre; özellikle sanayide enerji verimliliği ile ilgili bilinç yüksek, ancak eyleme geçme oranı daha düşük. Dolayısıyla bu noktada hem sanayiciler olarak hem de bireyler olarak alışkanlıklarımızı değiştirerek, enerjiyi verimi kullanmaya odaklanmalıyız."

Konuşmaların ardından Memiş Kütükcü, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı protokolü imzalayarak fotoğraf çektirdi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı