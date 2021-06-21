Konya OSB'de 4 günde 5 bin kişiye aşı yapıldı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasıyla Konya OSB'deki fabrikalarda çalışanlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın organize sanayi bölgelerinde yerinde aşı uygulamasının başladığını duyurmasıyla Konya OSB'deki fabrikalarda çalışanlara Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Aşı Uygulama Merkezi'nde 4 günde yaklaşık 5 bin kişi aşı oldu.

Konya Sanayi Odası (KSO), OSB'de Aşı Uygulama Merkezi kurarak, bölgede istihdam edilenlere yerinde aşı imkanı sundu. Fabrikalarda çalışanların yerinde aşılanması için kurulan merkezde 3 günde 3 bin 705 çalışanın aşı olduğunu belirten KSO Başkanı Memiş Kütükcü, "Bugün aşılamanın 4'üncü günündeyiz ve inşallah gün sonunda toplam 5 bine yakın bölge çalışanımız aşılanmış olacak. Şu anda pandemi en önemli gündem maddemiz. Hem toplumun bundan hızlı çıkışı hem de iş hayatının aksamadan devam etmesi, pandemi şartlarının hızla ortadan kalkmasına bağlı. Bunun da tek çaresi aşı olmak. Biz de bu noktada, en hızlı şekilde aşılamayı sürdürmek ve tamamlamak üzere çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız