KONYA Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı '8 ay yetecek un ve buğday var'
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Koronavirüs, Selçuk, Konya, Güncel

KONYA Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı '8 ay yetecek un ve buğday var'

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı: '8 ay yetecek un ve buğday var'ORTA Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Aydınalp, 'koronavirüs' nedeniyle halkın un ve makarna alışverişine yöneldiğini hatırlatarak, "Buğday hasadına yaklaşık 4 ay bir süre var.

20.03.2020 08:46 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:51
KONYA Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı '8 ay yetecek un ve buğday var'

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı: '8 ay yetecek un ve buğday var'

ORTA Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Aydınalp, 'koronavirüs' nedeniyle halkın un ve makarna alışverişine yöneldiğini hatırlatarak, "Buğday hasadına yaklaşık 4 ay bir süre var. Ülkemize hiçbir yerden buğday girişi olmasa dahi 7-8 ay yetecek kadar buğday ve un stokumuz var. O nedenle halkın paniğe kapılmasına gerek yok." dedi.

'Koronavirüs'ün ülkemizde görülmesi üzerine marketlerde un ve makarna satışları arttı. Türkiye'nin de tahıl ambarı olarak bilinen Konya, un imalat sektöründe ülkenin önde gelen illeri arasında yer alıyor. 100 civarında un fabrikası bulunan kentte üretilen ürünün yüzde 80'inin büyük bir bölümü yurt genelinde satılıyor, bir kısmı da ihraç ediliyor.

Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Aydınalp, 'koronavirüs' nedeniyle un ve makarna alışverişi yoğun olmasına rağmen, geçen ay veya bir önceki aya göre siparişlerde bir artış olmadığını belirtti. Halk tarafından 5 veya 10 kiloluk un paketleri talep edildiği için onlarda biraz yoğunluk olduğunu hatırlatan Aydınalp, şunları söyledi:

"Paniğe gerek yok. Bizim 250 milyon nüfusu besleyecek şekilde kapasitelerimiz mevcut. Devletimiz zaten gerekli tüm önemleri alıyor. Fiyatlarımızda da değişiklik yok. Üstelik fiyatları düşürmek için bölgesel olarak kampanyalar düzenleniyor. Sadece 5 kilo ve 10 kiloluk unlarda talep artışları var. Onun dışında endüstriyel ve fırın tüketiminde en küçük talep artışı yok. Sakin olmak gerekiyor.??

DÜNYA UN TİCARETİNİN YÜZDE 30'U TÜRKİYE'DEN Aydınalp, dünya un ticaretinin yüzde 30'unun Türkiye'den karşılandığını ifade ederek, "Biz Türkiye olarak un ve buğday da dünya ticaretinin yüzde 30'una sahibiz. O yüzden stok ve üretimde problem yok." dedi. Aydınalp, un ve buğday ithalat ve ihracatının yasak olmayan ülkelerle kontrollü olarak yapılmaya devam ettiğini kaydetti. Aydınalp, "Normal dönemde evine 1 kilo un alan 1 kişi, şu an 25 kilo alıyor. 25 kiloyu 6 ayda tüketemeyecek, belki de israf olacak. O nedenle de biz üreticilerinde bunu göz önüne alarak üretim yapmamız gerekecek." dedi.

'TÜRKİYE'NİN KENDİSİNE YETECEK UNU VAR'

Türkiye'nin kendisine yetecek ununun bulunduğunu ifade eden Aydınalp, "Türkiye'nin kendisine yetecek unu ve unun hammaddesi olan buğdayı var. Buğday hasadına yaklaşık 4 ay bir süre var. Ülkemize hiçbir yerden buğday girişi olmasa dahi 7-8 ay yetecek kadar buğday ve un stokumuz var. O nedenle halkın paniğe kapılmasına gerek yok." diye konuştu.

KONYA Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı '8 ay yetecek un ve buğday var'

Kaynak: DHA

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KONYA Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı '8 ay yetecek un ve buğday var'

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