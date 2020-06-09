KONYA Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmış Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmışKONYA'da, dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47), pompalı tüfekle öldüren Ahmet Ünal (36) ifadesinde, "Nargül'le 7 ay önce Facebook üzerinde tanıştım. Annemin evini 40 bin liraya satın alıp, tapusunu Nargül'ün üzerine kayıt ettirdim.

Öldürdüğü dini nikahlı eşiyle 7 ay önce sosyal medyada tanışmış

KONYA'da, dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i (47), pompalı tüfekle öldüren Ahmet Ünal (36) ifadesinde, "Nargül'le 7 ay önce Facebook üzerinde tanıştım. Annemin evini 40 bin liraya satın alıp, tapusunu Nargül'ün üzerine kayıt ettirdim. Daha sonra resmi nikahla başkasıyla evli olduğunu öğrendim. Beni evden kovdu. Korkutmak için havaya ateş etmek isterken, tüfek ateş aldı" dedi.

Olay, geçen cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Yeni Bahçe Mahallesi 17194 Sokak'ta meydana geldi. Ahmet Ünal, dini nikahlı eşi Nargül Ünver'i, çıkan tartışmada pompalı tüfekle vurarak, öldürdü. Ünal, saklandığı halasının evinde gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilere, "Herkes hak ettiğini buldu" diyen Ünal, mahkemece tutuklandı. Ünal, ifadesinde 'yaralama' suçundan 7 yıl cezaevinde kaldığını, 1 yıl önce tahliye olduğunu anlattı. 5 yıl önce eşinden boşandığını ve öldürdüğü Nargül Ünver ile 7 ay önce Facebook üzerinden tanıştıklarını kaydeden Ünal, "Yedi ay önce Nargül Ünver ile Facebook'tan tanıştım. Daha sonra buluştuk. Bana, bekar olduğunu söyledi. Olayın gerçekleştiği ev annemindi. 3 ay önce annemden evi 40 bin lira karşılığında satın alıp, tapusunu Nargül'ün üzerine kayıt ettirdim.

Normalde evin değeri 150 bin liraydı.Annem, evleneceğim için bana o fiyata sattı. Nargül, evin tapusunu aldıktan sonra annemi ve bahçesindeki 2 odalı yerde çocuklarıyla birlikte yaşayan kız kardeşimi kovdu. Kız kardeşimin eşi de cezaevinde. Eve, Azerbaycan uyruklu bir kadınla yaşayan oğlu ile diğer çocuklarını getirip, yerleştirdi" dedi. Daha sonra Nargül Ünver'in, bir kişiyle resmi nikahlı olduğunun ortaya çıktığını belirten Ünal, "Evin bahçesinde bulunan ahırda 3 tane ineğim vardı. Nargül, onları da elimden almaya çalıştı. Olaydan 2 gün önce de beni evden kovdu. 'Artık bu eve gelmeyeceksin' dedi. Ben de evin bahçesindeki küçük odada kalmaya başladım. Olay günü, Nargül, oğluyla birlikte benden evden gitmemi ve inekleri vermemi istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Aramızda tartışma çıktı. Nargül'ün elinde bıçak, oğlunun elinde sopa vardı. Evden ölen babamın tüfeğini alıp, korkutmak amaçlı havaya ateş etmek istedim ancak tüfek ateş aldı. Pişmanım" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA