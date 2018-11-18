Konya Okuldaki Yemek Artıklarıyla Sahibi Cezaevinde Olan 15 Köpeği Besliyorlar

Konya'da özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, okulda topladıkları yemek artıklarıyla sahibi cezaevinde bulunan 15 Sibirya kurdu cinsi köpeği besliyor. Projeye öncülük eden İngilizce öğretmeni Oğuz Hamiş, amaçlarının öğrencileri canlılara karşı duyarlı hale getirmek olduğunu söyledi. Sahibi Altan A.'nın 5 ay önce cezaevine girmesi üzerine sahipsiz kalan yaklaşık 25 Sibirya kurdu köpekten 10'u barınakta hayatını kaybetti. Daha sonra Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Sille Mahallesi civarındaki belediye arazisine 15 köpek için mini bir barınak yapıldı. Yine Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle Konya Şehir Koleji'nde hayvanların yemek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, 'Dost patilere dost eller' kampanyası düzenlenerek yemek artıkları toplanıp, köpeklerin beslenmesi sağlandı. Kolejde görev yapan İngilizce öğretmeni Oğuz Hamiş projeyle ilgili şunları söyledi

Özellikle kış şartlarında hem kediler, hem köpekler, havanın eksi derecelere düştüğü zaman soğuktan ölebiliyorlar. Özellikle kışın bu hayvanlar bakıma muhtaç oluyorlar. Bizde Şehir Koleji olarak bunun bilinciyle hem idarecilerimizin, hem de gönüllü öğrencilerimizin gayretleriyle 'Dost patilere dost eller' adını verdiğimiz bir proje başlattık.

YEMEKLER ÇÖPE ATILIP BOŞYERE İSRAF OLMUYOR

Gönüllü öğrenciler tarafından yemeklerin okulda oluşturulan kutulara koyulduğunu belirten Hamiş, Değerler eğitimine de büyük önem veren bir okul olduğumuz için özellikle öğrencilerimizin sorumluluk anlayışının gelişmesinde ve arta kalan yemeklerin çöpe atılıp boş yere israf olmaması için böyle bir proje başlattık. Her hafta 4 gönüllü öğrenci belirliyoruz. Kendileri gelip bu hafta biz çalışmak istiyoruz diyorlar. Hem tabaklarda gelen yemekleri sarı kaplara koyuyorlar, hem de diğer arkadaşlarını uyarıp, bu sarı kaplara yemeklerin konulmasını sağlıyorlar. Biz bu çalışmalarımızla sosyal sorumluluk yönetimi sisteminin belgesini alan Türkiye'deki tek okuluz. Her daim yardıma muhtaç insanlara ve hayvanlara yardım etmeye talibiz. Önemli olan bizim yaptıklarımızın başka insanlara, başka okullara örnek olması, tek dileğimiz bu. diye konuştu.

KÖPEKLER BİZLERİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYOR

Yemek getirmeye geldiklerinde köpeklerin çok mutlu olduğunu da ifade eden Oğuz Hamiş, Bu köpeklerin esas sahibi ne yazık ki bir takım olaylar geçirmiş ve köpeklere bakamaz hale gelmiş. 25 civarında köpeği varmış. Hepsi bakımlı hayvanlar. Bu 25 köpek ilk önce barınağa getirilmiş. Ancak ne yazık ki bazıları orada ölmüş. Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli'nin girişimleriyle belediye arazisinden bu arsa tahsis edilerek bu kafesleri o yaptırmış. Bu hayvanların gönüllü olarak bakımını yapan Ahmet Gök isimli bir arkadaşımız var. Biz buraya geldiğimizde hayvanlar o kadar mutlu oluyor ki, bizimle oynuyorlar. Bizim öğrencilerimizde onlarla oynayıp vakit geçiriyor. dedi.